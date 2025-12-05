Federația ucraineană de sărituri în apă a anunțat retragerea titlurilor deținute de sportiva Sofiia Lyskun, ca urmare a deciziei acesteia de a se alătura Rusiei, potrivit Reuters, informează News.ro.

Ucraina retrage titlurile unei sportive după ce a ales să reprezinte Rusia - Profimedia

Tânăra de 23 de ani, care a reprezentat Ucraina la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 şi la Jocurile de la Paris de anul trecut, a dezvăluit schimbarea într-un interviu acordat unui ziar rus în această săptămână.

Federaţia a declarat că Lyskun nu i-a informat pe ei, pe staff-ul ei tehnic sau pe Ministerul Sportului din Ucraina cu privire la decizia sa.

"Astfel de acţiuni sunt categoric inacceptabile", se arată într-un comunicat. "Ele discreditează nu numai un sportiv individual, ci şi întreaga echipă a Ucrainei, care luptă în fiecare zi cu altruism pentru dreptul de a reprezenta ţara noastră pe scena internaţională".

Articolul continuă după reclamă

"Federaţia de Sărituri în Apă din Ucraina va apela, de asemenea, la instituţiile sportive internaţionale cu cerinţa de a aplica carantina sportivă acestui atlet, în conformitate cu standardele internaţionale actuale", a adăugat aceasta.

Sportivii ruşi şi belaruşi au fost excluşi de la competiţiile mondiale de înot după invazia Ucrainei de către Moscova în 2022, dar unii dintre ei au concurat ca neutri la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce restricţiile au fost relaxate.

Lyskun a declarat pentru publicaţia rusă Izvestia că a luat decizia de a schimba naţionalitatea după ce a realizat că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor din Ucraina şi că aceştia erau „toţi gimnaşti sau sportivi de trambulină”.

Lyskun a câştigat medalia de aur la proba de 10 m sincron pentru Ucraina, alături de Kseniia Bailo, la campionatele europene de înot de anul trecut de la Belgrad, precum şi medalia de aur pe echipe la evenimentul din 2018 de la Glasgow.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰