Donald Trump declară că doreşte "să pună mâna pe petrolul" din Iran: "Unii oameni sunt proşti"

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Financial Times că dorește să "pună mâna pe petrolul" din Iran și a afirmat că Washingtonul ar putea prelua controlul asupra centrului de export iranian de pe insula Kharg.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 06:45
Donald Trump declară că doreşte "să pună mâna pe petrolul" din Iran: "Unii oameni sunt proşti" Donald Trump declară că doreşte "să pună mâna pe petrolul" din Iran: "Unii oameni sunt proşti" - Profimedia

Trump a comparat această posibilă mișcare cu abordarea SUA în Venezuela, unde a menționat intenția Washingtonului de a controla industria petrolieră „pe termen nelimitat” în urma răpirii președintelui Nicolas Maduro în luna ianuarie.

"Să fiu sincer cu tine, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: -de ce faci asta?- Dar sunt oameni proști", a spus el.

"Poate că vom ocupa Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni", a declarat Trump pentru FT.

"Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo (n.r. pe Insula Kharg) pentru o perioadă."

Când a fost întrebat despre starea apărării iraniene pe Insula Kharg, el a spus: "Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o cucerim foarte ușor."

Redactia Observator
&#8220;Nu plătesc taxe&#8221; Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Care este acum starea de sănătate a selecționerului
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
Mihai Gâdea face un anunț îndurerat: „Mama a fost cea mai bună mamă”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Observator » Ştiri externe » Donald Trump declară că doreşte "să pună mâna pe petrolul" din Iran: "Unii oameni sunt proşti"
