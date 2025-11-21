Antena Meniu Search
Donald Trump îi dă un ultimatum lui Zelenski, pentru acceptarea planului de pace: "E un termen adecvat"

Preşedintele american Donald Trump apreciază într-un interviu acordat joi Fox News Radio că ziua sărbătorii Thanksgiving - joi, 27 noiembrie - este un termen limită ”adecvat” ca Ucraina să dea undă verde planului american de soluţionare a conflictului din Ucraina.

"Eu am avut multe termene-limită, iar atunci când lucrurile merg bine tendinţa este ca ele să fie amânate. Dar joi este, credem noi, un moment adecvat", a declarat preşedintele american postului Fox News Radio, conform Washington Post.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, a declarat că acum este unul dintre cele mai dificile momente din istorie pentru Ucraina, deoarece se confruntă cu o alegere dificilă, într-un mesaj transmis vineri seară poporului ucrainean. 

Ucraina se confruntă în prezent cu o presiune mai puternică din partea Washingtonului să accepte planul de pace propus de acesta decât s-a întâmplat în precedentele eforturi americane de soluţionare a războiului ruso-ucrainean, au declarat vineri două surse agenţiei Reuters.

Conform acestor surse, care s-au exprimat cu condiţia anonimatului, Statele Unite au ameninţat Ucraina cu sistarea furnizării de arme şi informaţii dacă respinge planul.

Potrivit uneia dintre surse, Statele Unite doresc ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare. SUA "doresc să oprească războiul şi Ucraina să plătească preţul", a spus sursa citată.

