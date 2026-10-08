Elon Musk va primi joi "Medalia Naţională pentru Ştiinţă" din partea preşedintelui american Donald Trump, potrivit unui înalt oficial american citat de AFP. Distincţia vine după ce relaţiile dintre cei doi par să se fi îmbunătăţit, în urma conflictului public de amploare de anul trecut, relatează Agerpres.

Donald Trump îl premiază pe Elon Musk după ce s-au certat public anul trecut. Ce distincţie va primi - Hepta

Pe lângă şeful Tesla şi SpaceX, Jensen Huang (şeful gigantului de cipuri Nvidia), Sergey Brin (cofondator Google) şi Lisa Su (directoare generală a producătorului de semiconductori AMD) vor primi această distincţie în cadrul unei ceremonii la Washington. Michael Dell, fondator şi şef al gigantului informatic omonim, şi Satya Nadella, CEO al Microsoft, vor fi decoraţi cu "Medalia naţională pentru tehnologie şi inovare".

"Guvernul Trump este recunoscător pentru contribuţiile acestor lideri incredibili", a salutat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a executivului american, Liz Huston. Casa Albă a ţinut să reamintească faptul că unchiul preşedintelui, John G. Trump, a primit Medalia naţională pentru ştiinţă în 1983.

Preşedintele american este deosebit de mândru de această rudenie. El face legătura între acest unchi fizician, care a predat la prestigiosul Massachusetts Institute of Technology (MIT), şi "coeficientul de inteligenţă ridicat" pe care spune că îl are el.

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Elon Musk, susţinător înfocat al lui Donald Trump în timpul campaniei sale, pe care a finanţat-o cu generozitate, a primit o misiune de reducere a cheltuielilor federale după revenirea republicanului la putere.

Timp de câteva luni, el a fost omniprezent la Casa Albă. Totuşi, cei doi s-au certat public la începutul verii anului 2025, după ce Elon Musk a criticat orientările bugetare ale lui Donald Trump. Ulterior, multi-antreprenorul şi multimiliardarul s-a apropiat din nou de guvern.

Recent, i s-a încredinţat o misiune din partea Pentagonului - cu care are contracte importante, constând în identificarea tehnologiilor şi armamentului de care Statele Unite vor avea nevoie pentru viitoarele lor războaie. Elon Musk a făcut, de asemenea, parte din grupul de mari şefi din domeniul inteligenţei artificiale care au semnat, săptămâna trecută, la Casa Albă, un cod de bună conduită.