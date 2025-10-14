Acordul de pace în Orientul Mijlociu este deja în pericol, la nici 24 de ore de la semnare. Rudele israelienilor morţi cer suspendarea înţelegerii, pentru că Hamas nu a returnat decât 4 dintre cele 28 de trupuri neînsufleţite. Alte puncte controversate, cum ar fi dezarmarea Hamas şi cine va conduce Fâşia Gaza, rămân şi ele nerezolvate, deşi Donald Trump a declarat că partea dificilă s-a încheiat. La summitul din Egipt, preşedintele american a făcut spectacol pe scenă. I-a lăudat pe liderii arabi şi a complimentat-o pe şefa guvernului italian: " o femeie frumoasă ".

"Războiul din Gaza s-a încheiat!", a anunțat Donald Trump, într-un discurs triumfător, la finalul unui summit cu 30 de șefi de stat și de guvern, organizat în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh. "După ani de suferinţă şi vărsare de sânge, războiul din Gaza s-a încheiat! Ajutorul umanitar a început să intre. Civilii se întorc la casele lor, ostaticii s-au reunit cu familiile", a declarat președintele american.

Trump s-a simțit ca acasă în Egipt. I-a întâmpinat singur pe liderii lumii și nu a ratat ocazia să facă remarci personale celor cu care are relații apropiate. "Mulţumesc foarte mult, Emmanuel! Îmi închipui că stă undeva în spatele meu. Unde este? Acolo! Nu pot să cred că ai o abordare discretă azi", i-a spus președintelui Franței. "Unde este Viktor? Viktor, Viktor! Ne place mult Viktor", a continuat cu premierul Ungariei.

În cazul Giorgiei Meloni, Trump a lăudat aspectul fizic: "Este o femeie frumoasă şi tânără. Unde este? Uite-o! Nu te deranjează dacă te numesc 'frumoasă', nu?".

Israel și Hamas refuză să semneze acordul de pace

Chiar dacă summitul s-a încheiat cu un anunț de pace, valabilitatea acordului este pusă sub semnul întrebării. Planul de pace a fost semnat de Statele Unite, Egipt, Qatar și Turcia, dar nu și de Israel sau Hamas. Documentul face referire la "o viziune cuprinzătoare a păcii, securităţii şi prosperităţii comune în regiune", însă fără detalii clare.

Emmanuel Macron a precizat: "Vor începe și lucrările tehnice de demobilizare și dezarmare a Hamas prin intermediul acestui cadru. Vom începe, de asemenea, lucrările privind guvernarea".

Donald Trump a evitat subiectul recunoașterii unui stat palestinian: "Nu discutăm despre un singur stat sau două state, discutăm despre reconstrucţia Fâşiei Gaza".

Țările arabe, în frunte cu Iordania, avertizează însă că nu va exista pace reală în Orientul Mijlociu fără recunoașterea unui stat palestinian.

Deși ultimii 20 de ostatici au fost eliberați, Israelul a reacționat dur la refuzul Hamas de a returna trupurile celor 24 de cetățeni răpiți și uciși acum mai bine de doi ani. Autoritățile de la Tel Aviv au anunțat că vor închide punctul de trecere a graniței Rafah și vor limita numărul camioanelor cu ajutoare care intră în Gaza.

