Video Donald Trump, în vizită la reședința lui Elvis Presley. Președintele SUA a recunoscut care este piesa favorită

Vizită prezidenţială pe ritmuri Rock and Roll. Donald Trump a făcut un tur la faimoasa reşedinţă a lui Elvis Presley. Liderul de la Casa Albă a intrat în camerele unde "Regele" a dat naştere hiturilor sale memorabile. 

de Redactia Observator

la 24.03.2026 , 21:33

Aflat în oraşul Memphis pentru un eveniment oficial, Trump a făcut un ocol neaşteptat. După ani de zile în care muzica lui Elvis Presley a cântat la mitingurile sale de campanie, Donald Trump a vizitat Graceland, conacul de lux întins pe 6 hectare al regelui muzicii rock and roll.

"Îl ador pe Elvis. Toți mă întreabă dacă l-am cunoscut pe Elvis. Ei bine, l-am cunoscut pe Frank Sinatra. I-am cunoscut pe majoritatea. Din păcate, nu l-am întâlnit niciodată pe Elvis, iar asta ar fi fost o întâlnire care mi-ar fi plăcut foarte mult", a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a vizitat camerele în care Elvis a compus cele mai importante hituri din cariera sa.

Trump a dezvăluit piesa sa favorită - Hurt, lansată cu un an înainte de moartea artistului.

Donald Trump a semnat cu un marker auriu o replică a chitarei negre folosită de Presley la concertul din Hawaii, din 1973.

Au trecut 20 de ani de când un preşedinte în funcţie a vizitat locuinţa lui Elvis Presley. în 2006, George W. Bush l-a adus la Graceland pe premierul Japoniei, Junichiro Koizumi.

Afacerile cu care George Copos a ajuns la "o avere de 1 miliard de euro"!
Tradiții de Buna Vestire care îți pot aduce noroc tot anul. Ce respectă românii cu strictețe
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
