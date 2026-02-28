Pentagonul a încheiat un acord cu OpenAI la câteva ore după ce Trump a interzis compania rivală Anthropic

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunțat că firma a încheiat un acord cu Pentagonul pentru integrarea tehnologiilor sale de inteligență artificială în sistemele militare clasificate, în condițiile unor garanții similare celor cerute anterior de compania rivală Anthropic.

Acordul cu OpenAI vine în ziua în care președintele Donald Trump a anunțat că agențiile guvernului federal trebuie să nu mai utilizeze instrumentele AI dezvoltate de Anthropic, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că firma va fi considerată un "risc al lanţului de aprovizionare". Decizia a fost luată în contextul în care compania a refuzat să accepte cererile Pentagonului privind restricțiile impuse utilizării sistemelor sale AI în arme autonome și în supravegherea în masă a cetățenilor americani, relatează CNN.

Declarațiile lui Altman sugerează că Pentagonul a acceptat restricții similare în acordul cu OpenAI.

"Două dintre cele mai importante principii ale noastre în materie de siguranță sunt interzicerea supravegherii în masă la nivel intern și responsabilitatea umană în utilizarea forței, inclusiv în cazul sistemelor autonome de armament. Departamentul Apărării este de acord cu aceste principii, le reflectă în legislație și politici, iar noi le-am inclus în acordul nostru", a scris Altman pe platforma X.

Altman a precizat că OpenAI va trimite ingineri specializați la Pentagon pentru a garanta siguranța utilizării modelelor sale.

"Solicităm Departamentului Apărării să ofere aceleași condiții tuturor companiilor de AI, condiții pe care, în opinia noastră, toată lumea ar trebui să fie dispusă să le accepte. Ne-am exprimat dorința fermă ca situația să se detensioneze, departe de acțiuni legale și guvernamentale, și să se ajungă la acorduri rezonabile", a adăugat el.

Anthropic a anunțat vineri că intenționează să conteste în instanță desemnarea drept "risc pentru lanțul de aprovizionare", o etichetă rezervată în mod normal companiilor cu legături directe cu adversari străini. Aceasta ar obliga toți contractorii care lucrează cu armata să demonstreze că activitățile lor militare nu implică produsele Anthropic.

