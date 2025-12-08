Donald Trump a fost maestru de ceremonii pentru o seară, la gala Premiilor Kennedy, din Washington. Este pentru prima dată când un preşedinte american urcă pe scenă şi premiază artişti renumiţi. Actorul Sylvester Stallone, trupa KISS şi cântăreaţa Gloria Gaynor sunt doar câteva dintre personalităţile cărora liderul de la Casa Albă le-a înmânat medaliile.

Donald Trump a fost primit cu aplauze în sala de spectacole Kennedy Center.

"Ei ne-au oferit personaje nemuritoare ale marelui ecran. Personaje cu adevărat nemuritoare. Realizări fără precedent pe scena Broadway-ului şi muzică de neuitat, care a devenit parte din coloana sonoră a vieţilor noastre" a declarat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Trump, cuvinte de laudă pentru Michael Crawford şi Sylvester Stallone

Preşedintele american a avut cuvinte de laudă pentru cântăreţul Michael Crawford şi actorul Sylvester Stallone, celebru mai ales pentru seriile "Rocky" şi "Rambo". Artistul de 79 de ani este unul dintre ambasadorii preşedintelui la Hollywood.

"Sylvester Stallone şi Michael Crawford, sunteţi speciali. A fost incredibil. În seara asta, vedem talent pur în toată splendoarea sa" a mai spus Donald Trump.

"Este un eveniment extraordinar, dar când ești prins în mijlocul lui, este greu să-l asimilezi până a doua zi, înțelegi ce vreau să spun? Dar mă simt incredibil de onorat. […] Singurul lucru pe care îl am în comun cu 99% din populația lumii este că suntem cu toții defavorizați. Adică, cu toții începem ca defavorizați. Perseverăm și perseverăm și, cu puțin noroc, ajungem să ne îndeplinim visul" a spus actorul Sylvester Stallone.

Membrii trupei KISS, premiaţi de Donald Trump

Şi cei 3 membri ai trupei KISS au fost premiaţi. Celebra formaţie i-a adus un omagiu chitaristului Ace Frehley, care a murit anul acesta, în octombrie.

"Din păcate, știi, am început împreună înainte să te naști tu, acum mai bine de jumătate de secol, și, din păcate, Ace Frehley, chitaristul nostru principal inițial, a murit. Ar fi fost o mare onoare. […] Am vorbit cu președintele Trump, care mi-a confirmat că va fi un scaun gol lângă noi, în memoria lui Ace" a spus vocalistul trupei KISS, Gene Simmons.

În timp ce în alţi ani premiile oferite aveau culorile curcubeului, considerate un simbol al mişcării LGBTQ, Casa Albă a decis, de data aceasta, să le ofere artiştilor o medalie de aur făurită de bijutierul Tiffany.

