Le Monde. Nicuşor Dan: Instituţiile noastre nu pot să detecteze automat fake news. Va fi posibil în 6 luni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a acordat un interviu cotidianului Le Monde în cadrul căruia a discutat despre neînţelegerile dintre Europa şi Statele Unite pe fondul războiului din Ucraina, dronele care au survolat ilegal spaţiul aerian al României şi campaniile de dezinformare cu care ţara se confruntă. Preşedintele României efectuează, marţi, prima sa vizită oficială în Franţa.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost întrebat de Le Monde dacă Statele Unite ale Americii mai pot fi considerate aliate ale Europei. Acesta a punctat că noua strategie a SUA, care critică Uniunea Europeană, "confirmă mai multe direcţii anticipate", precum "accentul strategic tot mai puternic al Statelor Unite pe regiunea Indo-Pacific și așteptarea ca statele europene să își asume un rol mai semnificativ în garantarea securității pe continentul nostru".

"În ceea ce privește România, luăm foarte în serios angajamentele asumate la Haga (la summitul NATO din iunie) și alocăm resurse substanțiale pentru apărare și securitate, în deplină conformitate cu responsabilitățile noastre de aliat.

Este adevărat că documentul conține și poziții critice față de Europa, reflectând uneori diferențe de abordare ideologică. Cu toate acestea, sunt pe deplin convins că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite rămâne o ancoră fundamentală pentru stabilitatea regională" a mai spus Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan, despre diferenţele de opinie dintre SUA şi Europa

Preşedintele ţării a abordat şi tema diferenţelor de opinie dintre SUA şi Europa, subliniind că accentul trebuie pus pe interesele comune ale celor două entităţi.

"Dincolo de diferențele noastre de opinie, trebuie să ne concentrăm pe potențialul considerabil de cooperare dintre UE și Statele Unite. Interesele noastre comune, atât pe continent, cât și dincolo de acesta, sunt mai importante decât ceea ce ne desparte. Circumstanțele dificile de astăzi ne obligă, pe noi, europenii, și pe americani deopotrivă, să ne imaginăm împreună lumea de mâine și să o transformăm în realitate tot împreună. Nu ne putem permite să le oferim competitorilor noștri satisfacția de a ne vedea divizați" a spus Nicuşor Dan.

Temele de pe agenda întâlnirii cu Emmanuel Macron

Nicuşor Dan a vorbit şi despre aşteptările sale de la întâlnirea cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. El a punctat că România şi Franţa au un parteneriat "vechi şi solid".

"România și Franța au un parteneriat vechi și solid. Vor avea loc discuții atât pe teme economice, cât și militare, legate de programul european SAFE (Security Action for Europe) privind reînarmarea. Am semnat un contract pentru rachete Mistral, iar există companii franceze care pot produce alte tipuri de armament de care avem nevoie. Și, desigur, vom face schimb de opinii privind problemele europene, războiul din Ucraina și modalitățile de finanțare a Ucrainei" a spus Nicuşor Dan.

Le Monde l-a mai întrebat pe preşedintele României şi dacă se teme, la fel ca Emmanuel Macron, de scenariul în care SUA ar putea trăda Europa la masa negocierilor cu Putin.

"Emmanuel Macron nu a spus asta niciodată în public, cel puțin nu oficial. Este legitim ca Statele Unite să își dorească pacea, însă pentru ca pacea să fie posibilă, trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și a Rusiei. În acest moment, nu văd această voință din partea Rusiei" a explicat Nicuşor Dan.

De ce nu am doborât drona care a survolat România pe 25 noiembrie

Preşedintele a fost întrebat şi despre drona care a survolat România pe 25 noiembrie. Întrebat de ce nu a fost doborâtă drona, preşedintele a răspuns că "nu aveam suficiente mijloace de apărare terestră în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai rapid decât dronele, ceea ce face interceptarea foarte dificilă".

"Suntem pregătiți pentru drone care vin din zona Odesa, însă aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Republica Moldova, ceea ce a fost o situație nouă. […] Am primit recent un nou sistem din partea americanilor, însă trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiecte care zboară atât de jos" a mai spus Nicuşor Dan.

Retragerea trupelor SUA din ţară, o decizie administrativă

Le Monde a abordat şi subiectul retragerii parţiale a trupelor SUA din România. Întrebat dacă a fost dezamăgit de decizie, Dan a răspuns că "nu a fost o decizie politică, ci mai degrabă una administrativă".

"Americanii nu au retras niciun soldat permanent din Europa. Trupele (americane) care au plecat erau în jur de 900 și făceau parte dintr-o rotație. În ceea ce privește trupele franceze, există discuții în curs pentru extinderea bazei de la Cincu la 3.000 sau 4.000 de soldați (față de cei 1.500 actuali), dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța" a continuat Nicuşor Dan.

Ce va face România pentru a combate campaniile de dezinformare

În final, preşedintele României a fost întrebat şi de strategia de apărare împotriva campaniilor intense de dezinformare care vizează trupele franceze de pe teritoriul României. El a subliniat că încă România încă nu are o politică reală de apărare împotriva campaniilor de dezinformare.

"De exemplu, recent a circulat informația falsă că aș fi semnat un ordin pentru recrutarea a 200.000 de oameni în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt capabile, la acest moment, să detecteze automat și să reacționeze la informațiile false răspândite pe numeroase site-uri, care pot ajunge, să zicem, la 500.000 de persoane. Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar în România există o nemulțumire foarte puternică față de instituții; oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi face vulnerabili în fața acestui tip de dezinformare" a mai spus Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰