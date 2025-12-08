Noile tensiuni dintre Washington şi Kiev au apărut după trei zile de negocieri directe în Miami, încheiate fără progrese. La discuţii, Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au insistat ca Ucraina să renunţe la regiunea Donbas, lucru de neacceptat pentru Volodimir Zelenski. Volodimir Zelenski a mers la Londra pentru a-şi informa aliaţii despre stadiul negocierilor. Cancelarul german, premierul britanic şi preşedintele francez s-au declarat sută la sută alături de Kiev.

"Trebuie să recunosc, sunt puţin dezamăgit de faptul că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea de pace. Cred că Rusia este de acord cu propunerea. Nu sunt sigur că Zelenski este de acord" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Americanii insistă ca Ucraina să renunţe la Donbas

La discuţii, Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au insistat ca Ucraina să renunţe la regiunea Donbas, lucru de neacceptat pentru Volodimir Zelenski. În plus, liderul de la Kiev a cerut garanţii ferme de securitate din partea aliaţilor.

"Emisarii americani sunt conștienți de pozițiile principale ale Ucrainei, iar conversația a fost constructivă, deși nu ușoară" a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Planul pe care Donald Trump îl numeşte de pace este, de fapt, un plan de predare. Unul cu care ruşii sunt foarte fericiţi" a spus analistul militar Michael Clarke.

Planul de pace în 28 de puncte prevede că Moscova primeşte Donbasul, iar toate regiunile anexate cu forţa sunt recunoscute ca fiind de facto ale Rusiei. În plus, Ucraina nu poate adera vreodată la NATO şi este forţată să îşi reducă armata cu o treime. Contestată de liderii europeni, strategia a fost modificată.

Trump Jr. spune că tatăl său este gata să se retragă din negocieri

Aflat la un forum în Qatar, fiul cel mare al preşedintelui american a ameninţat că tatăl său este gata să se retragă de la discuţii.

Donald Trump Jr.: (Ucraina) era desemnată de guvernul Statelor Unite drept o ţară mult mai coruptă decât Rusia înainte de război! […] Dacă revenim la vremurile în care America era marele idiot cu carnet de cecuri asta nu va funcţiona. Nu se va întâmpla!

Reporter: Bănuiala ta este că preşedintele Trump va abandona negocierile?

Donald Trump Jr.: Cred că ar putea să facă asta. Tatăl meu este unic datorită faptului că nu ştii ce urmează să facă.

Încolţit politic şi pe front, Volodimir Zelenski a mers la Londra pentru a-şi informa aliaţii despre stadiul negocierilor. Cancelarul german, premierul britanic şi preşedintele francez s-au declarat sută la sută alături de Kiev.

Tensiunile dintre Europa şi Statele Unite vin după ce noua strategie de securitate a Washingtonului nu a prezentat Rusia ca pe o ameninţare. La rândul său, Uniunea Europeană este acuzată că a blocat eforturile americane de a pune capăt conflictului.

