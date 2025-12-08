Moş Crăciun ţine şi el pasul cu tehnologia. Foloseşte Inteligenţa Artificială ca să trimită mesaje de sărbători către milioane de copii. Chiar dacă îl văd doar în videoclipurile trimise de la Polul Nord, cei mici se bucură că cel mai iubit Moş şi-a făcut timp special pentru ei.

Copiii și părinții au deja pregătită lista de Crăciun și abia așteaptă momentul magic în care Moșul vine în casa lor și le pune cadourile sub brad.

"Eu îmi doresc să îmi aducă un hamster.", a spus un băieţel.

Reporter: L-aţi cunoscut până acum pe Moş Crăciun?

Articolul continuă după reclamă

Băieţel: Nu, mi-ar plăcea în orice mod, doar să-l cunosc.

Pentru unii micuți, visul le-a fost deja împlinit cu ajutorul părinților.

"Dacă toți copiii au vrut filmare cu Moș Crăciun, bineînțeles am cerut și noi una. I-am scris, i-am spus cât de cuminți am fost și el ne-a răspuns cu ce cadouri merităm anul acesta.", a transmis reporterul Observator, Oana Bogdan.

"Moșu’ se mai uită când și când pe la Observator. Anul care vine, Moșul promite să vă aducă inspirație, să vă aducă și baterie la microfon. Dar dacă îl vedeți pe Moșu’ intrând pe horn, să nu-l filmați așa pe live, că el are emoții.", a spus Moşul.

Spiridușii încep pregătirile pentru astfel de filmulețe încă din luna septembrie, pentru că cererea e foarte mare. Până acum, peste 25.000 de părinți au trimis câte o scrisoare virtuală Moșului.

"Primim tot felul de reacții. Unii râd, alții zâmbesc, unii strigă. Copiii sunt foarte fericiți pentru că Moșul le vede, li se adresează direct pe nume, se uită la pozele cu ei, le dă sfaturi pentru anul viitor și le evaluează comportamentul. Adică ei văd cum s-au comportat anul trecut.", a spus Filip Melnic, spiridușul lui Moș Crăciun.

Iar pentru cei care se tem că magia Crăciunului ar putea fi „furată” de inteligența artificială, simpaticul bătrân cu barba albă are un mesaj pregătit.

"Încearcă inteligența artificială să ne înlocuiască? Emoțional, sigur că nu. Pentru că îmbrățișarea Moșului nu e aceeași emoție ca prin îmbrățișarea lui Moșu’.", a adăugat Moşul.

Cei care vor să afle cât de cuminți au fost sau mici indicii în legătură cu ce cadouri vor primi, trebuie să plătească între 80-100 de lei.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰