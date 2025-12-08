Paramount oferă 108 mld. $ pentru preluarea ostilă a Warner Bros ca să nu ajungă la Netflix. Reacţia lui Trump

Paramount Skydance a lansat luni o ofertă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea ostilă a Warner Bros Discovery, o încercare de ultim moment de a crea un gigant media care să contracareze dominația Netflix. Bloomberg scrie că CEO-ul Netflix l-a curtat personal pe Trump în noiembrie, înaintea ofertei pentru Warner Bros. Între timp, președintele SUA a lăsat de înțeles că se va implica personal în decizia privind aprobarea tranzacţiei, fără să se exprime explicit dacă o aprobă sau nu. "Ar putea fi o problemă. Netflix are deja o cotă de piață foarte mare, care ar crește considerabil după fuziune", a transmis el.

După ce Netflix a anunțat săptămâna trecută că a ajuns la un acord privind achiziția diviziilor de film și streaming ale Warner Bros Discovery, care deține unele dintre cele mai valoroase francize din industrie, precum Harry Potter, Game of Thrones, Universul DC și întregul catalog HBO, Paramount Skydance a făcut luni o ofertă în valoare de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea ostilă a Warner Bros Discovery, o mișcare agresivă menită să blocheze fuziunea acestuia cu Netflix pentru a domina piața, relatează Reuters.

Donald Trump se va implica personal în aprobarea tranzacției

Președintele Donald Trump a declarat că oferta Netflix, evaluată la 83 de miliarde de dolari (inclusiv datoriile Warner Bros Discovery) și care vine cu o clauză de reziliere (break-up fee) în valoare de 5,8 miliarde de dolari, bani pe care Netflix i-ar plăti dacă înțelegerea e anulată, ar putea ridica probleme serioase de concurență, având în vedere că Netflix "are deja o cotă mare de piață", iar, dacă va fi finalizat acordul, ar crește semnificativ puterea companiei pe piața globală de streaming. Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming din lume în ceea ce privește cota de piață. Donald Trump a mai susținut și că se va implica personal în procesul de aprobare a tranzacției, fără a preciza explicit însă dacă este în favoarea sau împotriva acordului.

Netflix e într-o bătălie acerbă de mai multe săptămâni cu Paramount și Comcast pentru cumpărarea Warner Bros Discovery. Paramount Skydance, deși este un studio important de film la Hollywood, nu are un palmares constant de succese de box office, fiind deseori depășit în încasări și popularitate pe piața americană de marile studiouri rivale Disney, Universal și Warner Bros.

Paramount, încercare de preluare ostilă a Warner Bros ca să nu ajungă la Netflix

Paramount a propus să cumpere întreaga companie Warner Bros Discovery la un preț de 30 de dolari per acțiune, în timp ce oferta Netflix este de aproape 28 de dolari per acțiune, dar doar pentru o parte din active, mai exact, diviziile de film, televiziune și streaming.

Paramount a transmis o scrisoare către Warner Bros în care contestă tranzacția, acuzând compania că a favorizat Netflix fără o licitație corectă. Conform Reuters, conducerea Warner Bros consideră înțelegerea cu Netflix un "pariu sigur" și a vorbit negativ despre oferta Paramount.

CEO-ul Netflix l-a curtat personal pe Trump înaintea ofertei pentru Warner Bros

Analiștii consideră că Paramount este candidatul ideal pentru preluarea Warner Bros Discovery, datorită resurselor financiare susținute de Larry Ellison (cofondator Oracle) și a legăturilor strânse cu administrația Trump. Președintele Donald Trump a declarat că ar putea interveni în acest acord, exprimând îngrijorări legate de cota de piață. Potrivit Bloomberg, Trump s-a întâlnit în noiembrie cu Ted Sarandos, CEO Netflix, căruia i-ar fi spus că Warner Bros ar trebui să fie vândut celui care oferă cel mai mult.

Oferta Netflix a fost criticată de politicieni din ambele partide și de sindicatele de la Hollywood, care susțin că va duce la pierderi de locuri de muncă și creșteri de preț pentru consumatori.

De ce vrea Netflix să cumpere Warner Bros

Potrivit analiștilor de la Morningstar, compania rezultată din fuziune (Netflix și Warner Bros Discovery) ar avea suprapuneri semnificative în activitate, iar veniturile din streaming combinate ar putea scădea dacă Netflix nu își dublează prețurile sau nu operează platforme separate. Însă niciunul dintre aceste scenarii nu este așteptat să se întâmple.

Pentru a liniști temerile legate de legislația antitrust, Sarandos a declarat că tranzacția ar aduce beneficii pentru consumatori, acționari și talent, exprimându-și încrederea că autoritățile vor aproba tranzacția.

Analiștii susțin că Netflix vrea să cumpere Warner Bros Discovery pentru a-și întări poziția pe piață și a controla direct conținut valoros, reducând astfel dependența de studiouri externe, în contextul în care intră și pe piețe noi, precum gaming, transmiterea evenimentelor live, şi ecosisteme de consum mai largi (integrarea mai multor servicii și produse într-o singură platformă).

