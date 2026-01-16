Iranul a anulat ieri peste 800 de spânzurări, a scris Donald Trump într-o nouă postare pe platforma sa Truth Social, în care a mulțumit regimului.

Donald Trump mulţumeşte Iranului: "Respect faptul că toate spânzurările de ieri au fost anulate" - Profimedia

Preşedintele Donald Trump are în calcul mai multe variante pentru o posibilă intervenţie în Iran.

Atacul iniţial ar fi fost oprit pentru că Donald Trump nu era sigur de reuşită, iar regimul de la Teheran a anunţat că suspendă execuţiile publice.

Americanii susțin că Iranul a suspendat 800 de execuții ale cetățenilor condamnați pentru că au protestat față de conducerea statului. Asta în urma presiunilor făcute de americani și după ce Donald Trump ar fi fost convins de țările din Golf să nu atace Iranul.

"Toate opțiunile rămân pe masă pentru Statele Unite", a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că președintele american a avertizat Teheranul cu privire la "consecințe grave" dacă reprimarea mișcării de protest va continua.

Guvernul american anunțase anterior sancțiuni economice împotriva oficialilor acuzați de coordonarea represiunii, inclusiv a lui Ali Larijani, care conduce cel mai înalt organism de securitate al Iranului. De la începutul protestelor din 28 decembrie, Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu o intervenție împotriva Teheranului, înainte de a susține miercuri că a fost informat "de surse foarte importante" că "uciderile au încetat" și că execuțiile planificate ale demonstranților "nu vor avea loc".

Cel mai recent bilanţ al protestelor vorbeşte de peste 2500 de victime la care se adaugă 18.000 de persoane arestate.

