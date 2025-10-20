Donald Trump: "Nu am spus niciodată că Ucraina va câştiga războiul"
Președintele american Donald Trump a reluat ideea că războiul din Ucraina se va opri. "Vom ajunge acolo", a răspuns el adăugând că "nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga (războiul n.r.)".
Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă că mai are "o singură încercare" în ceea ce privește soluționarea războaielor.
Președintele SUA a fost întrebat dacă el crede că Ucraina poate câștiga războiul.
Președintele SUA și-a schimbat tonul după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a sugerat la o reuniune a ONU că Ucraina ar putea să-și recucerească întreg teritoriul.
Săptămâna trecută, Trump și Putin au vorbit la telefon și ulterior președintele SUA și-a temperat discursurile despre dotarea Ucrainei cu rachete Tomahawk.
De asemenea, se pare că vineri s-a certat cu Zelenski la Casa Albă, sugerând că Ucraina ar trebui să accepte cererile lui Putin privind teritoriile pentru a pune capăt războiului.
