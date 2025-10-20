Antena Meniu Search
Donald Trump: "Nu am spus niciodată că Ucraina va câştiga războiul"

Președintele american Donald Trump a reluat ideea că războiul din Ucraina se va opri. "Vom ajunge acolo", a răspuns el adăugând că "nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga (războiul n.r.)".

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 21:19
Donald Trump: "Nu am spus niciodată că Ucraina va câştiga războiul"

Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă că mai are "o singură încercare" în ceea ce privește soluționarea războaielor.

Președintele SUA a fost întrebat dacă el crede că Ucraina poate câștiga războiul.

Președintele SUA și-a schimbat tonul după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a sugerat la o reuniune a ONU că Ucraina ar putea să-și recucerească întreg teritoriul.

Săptămâna trecută, Trump și Putin au vorbit la telefon și ulterior președintele SUA și-a temperat discursurile despre dotarea Ucrainei cu rachete Tomahawk.

De asemenea, se pare că vineri s-a certat cu Zelenski la Casa Albă, sugerând că Ucraina ar trebui să accepte cererile lui Putin privind teritoriile pentru a pune capăt războiului.

donald trump razboi ucraina rusia teritorii
