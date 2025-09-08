Donald Trump pierde un proces de defăimare şi este obligat să plătească peste 80 de milioane de dolari

Președintele american Donald Trump este obligat să plătească 83 de milioane de dolari la finalul unui proces de defăimare. Decizia a fost anunțată luni.

Donald Trump, vorbeşte în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Bibliei, 2025 - Profimedia

Președintele SUA a fost condamnat în ianuarie 2024 de un juriu, care l-a găsit vinovat de defăimarea fostei editorialiste a revistei Elle, E. Jean Carroll, după ce aceasta l-a acuzat de viol în anii 1990.

O curte de apel din New York a confirmat luni decizia, relatează Le Figaro, conform Mediafax.

Juriul a stabilit că Donald Trump a avut intenția de a o „răni” pe Elizabeth Jean Carroll, în vârstă de 80 de ani. Inițial, aceasta solicita cel puțin 10 milioane de dolari reprezentând daune morale și profesionale.

