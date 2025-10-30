Donald Trump promite reducerea tarifelor pentru China și declară "rezolvată" criza pământurilor rare

După luni de tensiuni tot mai mari între cele mai puternice economii ale lumii, relațiile comerciale dintre Statele Unite și China par să intre pe un nou făgaș. În urma unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud, Donald Trump a anunțat că Washingtonul și Beijingul ar putea semna "destul de curând" un nou acord comercial. Fostul președinte american a declarat că tarifele pentru importurile chineze vor fi reduse și că problema sensibilă a comerțului cu pământuri rare a fost "rezolvată".

Donald Trump şi Xi Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud - Profimedia

Donald Trump afirmă că Statele Unite pot semna "destul de curând" un acord comercial cu China, în urma discuțiilor purtate cu președintele chinez Xi Jinping. El anunță reducerea tarifelor pentru importurile din China și spune că problema privind accesul SUA la pământurile rare a fost rezolvată, potrivit BBC.

Beijingul nu a comentat până acum niciunul dintre aceste anunțuri.

De asemenea, nu există încă informații despre un acord final privind vânzarea operațiunilor din SUA ale companiei chineze TikTok, tranzacție pe care analiștii o așteptau.

Anunțurile lui Trump sunt considerate un progres major, după ce tensiunile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii se amplificaseră din nou. Potrivit BBC, Xi a intrat la negocieri cu o poziție de forță.

Războiul comercial dintre China și Statele Unite a adus în prim-plan pământurile rare, mineralele esențiale folosite în fabricarea mașinilor electrice, a produselor electronice și a armelor militare.

China și-a consolidat controlul asupra exporturilor de pământuri rare în ultimele luni, o mișcare care a lovit puternic SUA, ale căror industrii depind în mare măsură de importurile acestor materiale prețioase. Analiștii au spus că Beijingul își folosea dominația în această industrie ca armă de negociere în discuțiile comerciale.

Trump a declarat acum că problema comerțului cu pământuri rare este "rezolvată". Fostul președinte american a vorbit pe larg despre întâlnirea cu Xi, răspunzând la întrebări timp de aproximativ 15 minute, dar a oferit puține detalii despre aspectele asupra cărora Washingtonul și Beijingul ar fi ajuns la un acord.

Preşedintele american a anunţat că Washingtonul va reduce imediat tarifele impuse anterior tuturor bunurilor chinezești, tarife instituite ca reacție la fluxul de ingrediente chimice pentru fentanil către SUA.

