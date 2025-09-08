Donald Trump le dă noi speranţe ucrainenilor. Ameninţă că este gata să întoarcă foaia în negocierile cu Rusia şi să impună sancţiuni drastice.

Donald Trump sustine o alocutiune la un eveniment din Washington DC - Profimedia

Schimbarea de atitudine vine după cel mai mare atac aerian al Moscovei de la începutul invaziei, cu peste 800 de drone care au făcut ravagii în marile oraşe din Ucraina.

Noile sancţiuni înseamnă taxe vamale suplimentare impuse Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol şi gaze din Rusia. Statele Unite ar urma să îşi coordoneze acţiunile cu Uniunea Europeană, care a trimis un negociator special la Washington.

Ideea riscă să se lovească, însă, de obstacole interne.

Articolul continuă după reclamă

Schimbarea de atitudine a preşedintelui american a venit după atacul aerian de sâmbătă noapte din Ucraina, soldat cu cinci morţi şi zeci de clădiri distruse. Printre ele, şi cea a guvernului, incendiată pentru prima dată.

În replică la ameninţările lui Trump, Moscova spune că nicio sancţiune nu o poate forţa să îşi schimbe planul. Zilele următoare, Vladimir Putin va discuta din nou la telefon cu Donald Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰