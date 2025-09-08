Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Donald Trump trece la ameninţări, după cel mai mare atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei

Donald Trump le dă noi speranţe ucrainenilor. Ameninţă că este gata să întoarcă foaia în negocierile cu Rusia şi să impună sancţiuni drastice.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 21:03
Donald Trump sustine o alocutiune la un eveniment din Washington DC Donald Trump sustine o alocutiune la un eveniment din Washington DC - Profimedia Galerie (2)

Schimbarea de atitudine vine după cel mai mare atac aerian al Moscovei de la începutul invaziei, cu peste 800 de drone care au făcut ravagii în marile oraşe din Ucraina.

Noile sancţiuni înseamnă taxe vamale suplimentare impuse Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol şi gaze din Rusia. Statele Unite ar urma să îşi coordoneze acţiunile cu Uniunea Europeană, care a trimis un negociator special la Washington.

Ideea riscă să se lovească, însă, de obstacole interne.

Articolul continuă după reclamă

Schimbarea de atitudine a preşedintelui american a venit după atacul aerian de sâmbătă noapte din Ucraina, soldat cu cinci morţi şi zeci de clădiri distruse. Printre ele, şi cea a guvernului, incendiată pentru prima dată.

În replică la ameninţările lui Trump, Moscova spune că nicio sancţiune nu o poate forţa să îşi schimbe planul. Zilele următoare, Vladimir Putin va discuta din nou la telefon cu Donald Trump.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump amenintari rusia ucraina razboi ucraina sanctiuni
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump trece la ameninţări, după cel mai mare atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei