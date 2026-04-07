"O civilizaţie întreagă va muri în această noapte". Este ameninţarea fără precedent a lui Donald Trump pentru regimul de la Teheran. Republica islamică are termen până la ora 03:00, ora României, să semneze un acord de pace şi să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În caz contrar, Statele Unite ar urma să distrugă toate centralele electrice şi podurile din ţară.

După un ultimatum de 11 zile, Donald Trump s-a lăudat în faţa presei că a pus la punct planul perfect pentru distrugerea Iranului. Ordinul de atac va fi dat la ora 20:00, ora locală, iar operaţiunea nu va dura mai mult de patru ore.

"Întreaga ţară (Iran - n.r.) ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (astăzi -n.r.). După asta, nu vor mai avea poduri. Nu vor mai avea centrale electrice. Epoca de piatră!", a declarat președintele Donald Trump.

Planul este aprobat de populaţia Iranului, dă asigurări preşedintele american.

"Am interceptat o mulţime de mesaje: 'Vă rugăm, continuaţi bombardamentele!' Iar bombele cad lângă casele lor. Vor libertate!", a continuat președintele SUA.

Noi atacuri au avut deja loc. Aviaţia americană a lovit adăposturile şi apărarea Iranului de pe insula Kharg, pe unde trec 90% dintre exporturile de petrol ale ţării.

"Sper că vor oferi răspunsul corect, pentru că ceea ce ne dorim cu adevărat este o lume în care petrolul și gazele circulă liber, în care oamenii își pot permite să își încălzească și să își răcească locuințele, în care oamenii își pot permite să se deplaseze la serviciu", a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite.

Gardienii Revoluţiei au ameninţat că vor extinde razboiul şi în afara regiunii în cazul unui atac. La cererea oficialilor, sute de iranieni s-au adunat în faţa centralelor electrice pentru a le proteja precum un scut uman.

"Adunați-vă pentru a spune lumii că atacarea infrastructurii publice este o crimă de război!", a îndemnat Alireza Rahimi, liderul Consiliului Suprem al Tineretului.

Atacul american pare însă inevitabil. Teheranul a oprit toate negocierile, după ce Casa Albă a respins un plan de pace în 10 puncte. Ţările din Golf se aşteaptă la ce e mai rău.

"Continuarea acestui război în acest fel va însemna doar costuri suplimentare pentru locuitorii din regiune, pentru economia internaţională. Există doar perdanți. Iar lista perdanților este tot mai mare pe zi ce trece", a declarat Majed al-Ansari, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar.

Îngrijorare este şi în Europa. Şefa publicaţiei The Economist spune că liderii europeni iau în serios ameninţarea că Statele Unite vor părăsi NATO.

"Totul a început, dacă vreţi să ştiţi adevărul, cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Şi le-am spus 'La revedere'", a declarat preşedintele american.

Donald Trump spune că viitorul lui este asigurat şi că poate continua ca şef de stat în Venezuela.

"Am cifre mai bune decât a obţinut vreodată cineva în Venezuela. Deci, după ce termin cu asta, pot merge în Venezuela, o să învăţ repede limba spaniolă, nu va dura mult, mă pricep la limbi străine. Merg în Venezuela şi candidez la preşedinţie", a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

În Europa, lucrurile stau invers. 81% dintre spanioli îl consideră pe preşedintele american cea mai mare ameninţare la adresa păcii mondiale, depăşindu-l şi pe Vladimir Putin.

