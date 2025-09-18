Donald Trump: "Vladimir Putin m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit"

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit.

"Mă onorează mult să vă spun că am soluţionat şapte războaie, şapte războaie de nerezolvat, războaie care nu se puteau negocia şi nici soluţiona", a susţinut Trump, fără a preciza la ce războaie se referă, vorbind la o conferinţă de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, la finalul vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează agenţiile AFP şi EFE, conform Agerpres.

Conflictul din Ucraina este cel "pe care-l credeam cel mai uşor de soluţionat, ţinând cont de relaţiile mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit", a continuat Trump.

Întrebat de un jurnalist de ce este dezamăgit de preşedintele rus, Trump a răspuns că acesta "ucide mulţi oameni" în războiul din Ucraina, deşi acolo "mor mai mulţi soldaţi ruşi decât ucraineni".

De partea sa, premierul Starmer a cerut "accentuarea presiunii" asupra lui Putin, sperând că în acest mod, prin noi sancţiuni împotriva Rusiei şi creşterea ajutorului militar pentru Ucraina, preşedintele rus va opri războiul şi îşi va retrage trupele din această ţară.

Trump a considerat la rândul său că o scădere a preţului petrolului pe piaţa internaţională ar forţa Rusia să înceteze războiul, întrucât nu şi-ar mai putea finanţa armata. "Este foarte simplu: dacă preţul petrolului scade, Putin se va retrage. Nu va avea altă opţiune", crede preşedintele american.

El le-a cerut duminică ţărilor europene să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei şi de asemenea şi-a reiterat solicitarea anterioară adresată acestor ţări de a înceta complet cumpărarea de petrol rusesc, ca măsură de presiune contra Moscovei.

Mai mult, Trump le-a transmis sâmbătă statelor membre în NATO o scrisoare prin care le avertizează că Statele Unite nu vor impune Rusiei noi sancţiuni atât timp cât unele dintre aceste state continuă să cumpere petrol rusesc.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

