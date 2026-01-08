Donald Trump vrea ca bugetul apărării să crească de la 1.000 de miliarde la 1.500 de miliarde de dolari în 2027. El va interzice companiilor din domeniul apărării să plătească dividende şi să răscumpere acţiuni până când nu vor creşte producţia.

Donald Trump vrea să crească bugetul apărării din SUA la 1.500 de miliarde de dolari - Profimedia

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că, după negocieri cu senatori şi reprezentanţi politici americani, a stabilit că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o mărire cu 50% faţă de anul în curs, relatează Reuters.

Totodată, el a anunţat că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme, o măsură prezidenţială rară ce contravine normelor de pe Wall Street şi care a determinat scăderea acţiunilor din domeniul apărării şi semnalează schimbări radicale pentru complexul militar-industrial american.

"Am decis că, pentru binele ţării noastre, mai ales în aceste vremuri foarte tulburi şi periculoase, bugetul nostru militar pentru anul 2027 nu ar trebui să fie de 1 trilion de dolari, ci mai degrabă de 1,5 trilioane de dolari", a declarat el într-o postare pe Truth Social.

De asemenea, Donald Trump a afirmat miercuri că doreşte să interzică companiilor din sectorul apărării să plătească dividende acţionarilor lor sau să răscumpere acţiuni, sub sancţiunea de a fi private de contracte publice

"Sectorul apărării plăteşte în prezent dividende enorme acţionarilor săi şi efectuează răscumpărări importante de acţiuni, în loc să investească în echipamente şi fabrici", a afirmat Trump într-un alt mesaj pe reţeaua sa socială Truth.

Preşedintele american consideră, de asemenea, că directorii acestor companii nu ar trebui să fie plătiţi cu mai mult de 5 milioane de dolari pe an până când nu vor consolida capacităţile de producţie militară ale ţării.

Trump nu a precizat cum va aplica limitele privind dividendele şi răscumpărările de acţiuni, dar acţiunile din sectorul apărării au scăzut după declaraţiile sale, inversând câştigurile recente înregistrate în urma utilizării echipamentului militar american pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale.

Astfel, acţiunile gigantului din domeniul apărării Lockheed Martin au scăzut cu 4,8%, cele ale Northrop Grumman au scăzut cu 5,5%, iar General Dynamics a scăzut cu 3,6% în timpul tranzacţiilor de după-amiază de la New York.

Într-o altă postare separată pe Truth Social, Trump a scris: "Am fost informat de către Departamentul de Război că contractorul de apărare Raytheon a fost cel mai puţin receptiv la nevoile Departamentului de Război". Raytheon este o unitate a RTX şi produce sistemul de apărare antirachetă Patriot, care a fost utilizat intens în Ucraina, precum şi rachetele Tomahawk pentru armatele din întreaga lume.

Un purtător de cuvânt al RTX nu a comentat imediat postarea lui Trump, care a dus la o scădere de 2% a acţiunilor, înainte ca acestea să se redreseze şi să urce cu 2,5% în tranzacţiile după închiderea bursei.

Trump a calificat, de asemenea, pachetele salariale ale directorilor din industria de apărare ca fiind "exorbitante şi nejustificate" şi a spus că acestea ar trebui limitate la 5 milioane de dolari, mult mai puţin decât câştigă mulţi directori.

Directorii executivi ai celor mai importante companii din industria de apărare câştigă de obicei peste 20 de milioane de dolari pe an, dintr-o combinaţie de plăţi în numerar şi acţiuni gratuite.

Trump nu a clarificat cum exact vor fi limitate aceste componente.

"De acum înainte, aceşti directori executivi trebuie să construiască fabrici de producţie NOI şi MODERNE, atât pentru livrarea şi întreţinerea acestui echipament important, cât şi pentru construirea celor mai noi modele de echipament militar viitor", a scris el, fără a numi companii sau directori executivi specifici.

Cele mai mari firme din domeniul apărării, printre care Lockheed, Northrop Grumman, General Dynamics şi Boeing, nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la declaraţiile lui Trump, menţionează Reuters.

