Momentul în care un raton blocat scoate lăbuța după ajutor. Poliția a sărit în ajutorul animăluţului

Un raton a fost surprins în timp ce scotea o lăbuță prin capacul unei guri de scurgere, după ce a rămas blocat în interior. Polițiștii au intervenit după ce mai mulți șoferi au observat capul animalului ieșind printr-o gură de scurgere de pe o autostradă din Ontario, Canada.

Imaginile surprinse la fața locului arată ghearele mici ale ratonului agățate de capacul metalic, în timp ce animalul pare speriat și încearcă să iasă. Doar capul ratonului rămăsese la suprafață, restul corpului fiind blocat.

Șoferii îngrijorați au alertat poliția din Ontario, iar autoritățile au pornit o operațiune de salvare pentru ratonul care a primit porecla "Rocky".

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O bandă întreagă de circulație a fost închisă temporar, astfel încât ratonul să poată fi salvat în siguranță. Într-o postare pe Facebook, polițiștii din Burlington au glumit spunând că animalul "s-a băgat într-o situație care l-a depășit". După ce a fost eliberat, poliția a transmis că Rocky "a fugit de la fața locului".

Autoritățile au precizat că ratonul părea să nu fi suferit răni. Postarea de pe Facebook în care a fost anunțată salvarea animalului a strâns ulterior peste 1.000 de aprecieri.

Pentru ce sunt cunoscuţi ratonii

Ratonii sunt cunoscuți pentru faptul că sunt foarte insistenți atunci când vine vorba despre găsirea hranei.

În timpul verii, un alt raton a fost surprins la stadionul Citi Field din New York în timp ce trăgea un cârnat în ascunzătoarea sa. Animalul a încercat să ia și mai multe resturi de arahide lăsate în urmă de spectatorii care veniseră la meciurile echipei Mets. Imaginile au arătat o lăbuță ieșind dintr-o gaură din pământ, în încercarea de a prinde câteva gustări aflate în apropiere.

Anul trecut, un alt raton a fost găsit leșinat într-un magazin de băuturi alcoolice. Proprietarii au bănuit că animalul intrase în magazin și consumase alcool.

Ratonul a fost suspectat și că pătrunsese într-o sală de karate din apropiere, iar apoi într-un sediu al Departamentului pentru Vehicule Motorizate, unde ar fi căutat mâncare.

În 2024, un oraș din Germania a ajuns să fie descris drept "capitala ratonilor din Europa", după ce animalele au început să intre în locuințe și să caute hrană prin pubele.

Imagini filmate în orașul Kassel au surprins peste o duzină de ratoni care se plimbau pe străzi în timpul nopții și căutau mâncare prin gunoaie.

Orașul german, care are aproximativ 200.000 de locuitori, ar fi ajuns să găzduiască în jur de 30.000 de ratoni.