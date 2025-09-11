Două destinaţii de vacanţă frecventate de români în Indonezia, distruse de inundaţii. 18 morţi şi 6 dispăruţi

Inundații devastatoare au lovit insulele Bali și Flores din Indonezia, unde cel puțin 18 persoane au murit, iar alte șase sunt date dispărute. Ploile torențiale au transformat străzile în râuri, au luat cu ele mașini și au forțat sute de localnici să își părăsească locuințele, informează DPA, citat de Agerpres.

Străzi, pasaje subterane și locuințe au fost inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar numeroși locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Autoritățile au declarat joi că 18 persoane au murit pe cele două insule, iar alte șase sunt în continuare date dispărute.

Capitala insulei Bali, Denpasar, a fost în mod special afectată, în timp ce străzi din zone turistice populare precum Canggu și Ubud s-au transformat în râuri, a relatat cotidianul local Bali Sun.

Sute de oameni evacuați în Bali

Doar în Bali, cel puțin 14 persoane au murit. Peste 560 de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele și au fost adăpostiți temporar în centre comunitare și școli.

Haosul din trafic a afectat rute-cheie, inclusiv drumurile de acces către Aeroportul Internațional I Gusti Ngurah Rai. Presa locală a descris pagubele drept extinse, iar turiștii din zonele afectate de intemperii au fost îndemnați să evite riscurile inutile.

Pentru zilele următoare sunt prognozate noi furtuni.

Agenția meteorologică a Indoneziei (BMKG) a atribuit ploile torențiale undelor Rossby ecuatoriale, unde planetare extinse care pot declanșa fenomene meteo extreme prelungite. Meteorologii au declarat că fenomenul a determinat formarea unor nori de ploaie denși, care au adus precipitații abundente.

Tragedii și pe insula Flores

Insula Flores a fost de asemenea grav afectată. În districtul Nagekeo, viiturile au ucis patru persoane, inclusiv un bebeluș de șase luni, iar alte patru sunt încă dispărute.

Indonezia este predispusă la inundații și alunecări de teren în timpul sezonului ploios, care atinge de obicei apogeul între lunile noiembrie și martie.

Experții afirmă că sistemele de drenaj prost întreținute și dezvoltarea urbană rapidă din Bali, una dintre cele mai vizitate insule din lume, amplifică riscurile atunci când ploile abundente cad în afara lunilor musonice obișnuite.

