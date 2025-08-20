Vreme la extreme în Europa. În Spania, pompierii şi soldaţii abia ţin piept incendiilor de vegetaţie care au ars sute de mii de hectare de teren şi au ucis patru oameni. Ţara noastră trimite 51 de pompieri pentru a ajuta în lupta cu flăcările. Focul se extinde şi în Portugalia, în timp ce Italia şi Franţa se confruntă cu furtuni puternice. În 24 de ore a plouat cât pentru două luni.

Spania arată ca după război, după ce incendiile de vegetaţie din nord-vestul ţării au pârjolit, în doar 2 săptămâni, peste 350.000 de hectare, de două ori cât suprafaţa capitalei britanice Londra.

"Mă aflu la 40 kilometri nord de Madrid, în zona muntoasă. Ce vedeți în spatele meu nu sunt nori. E fumul care ajunge aici, chiar dacă cele mai grave incendii din istoria Spaniei sunt la câteva sute de kilometri în nord-vestul peninsulei. De câteva zile aerul e irespirabil și miroase a fum. Specialistii de la COPERNICUS spun că este vorba de cea mai mare cantitate de gaze poluante din Spania în ultimii 22 de ani" a relatat corespondentul Observator în Spania, Ciprian Bălţoiu.

Armata, mobilizată să lupte cu flăcările

22 de focare rămân active, în timp ce peste 2.600 de oameni din 48 de sate şi oraşe, din provincia Leon, sunt evacuaţi şi nu ştiu când se vor întoarce la casele lor. Guvernul spaniol a mobilizat peste 500 de soldaţi din armata ţării pentru a lupta cu flăcările. În total, sunt peste 4.000 de trupe ce sting cot la cot cu pompierii. În unele zone, localnicii sunt nevoiţi să ţină singuri la distanţă flăcările de casele lor. Patru oameni au murit.

"Suntem pierduţi, suntem abandonaţi. Pot cu greu să vorbesc, pentru că-mi vine să plâng. Suntem aici de nu ştiu câte zile, iar oamenii de rând sunt cei ce dau o mână de ajutor. Oamenii din oraş, nici măcar o armată sau altcineva nu vine aici" a povestit cineva.

23 de oameni, suspectaţi că au incendiat intenţionat câmpurile

23 de oameni au fost reţinuţi, suspectaţi că au dat foc intenţionat câmpurilor uscate.

Este stare de alertă şi în Portugalia, unde 4 incendii de vegetaţie sunt active în nordul ţării. Sunt peste 2700 de pompieri în teren, asistaţi de peste 960 de autospeciale şi 30 de aeronave.

"Poate să vină în orice moment (n.r. - focul). Încă e la mare distanţă, dar s-ar putea să ajungă. E foarte complicat. Totul este în flăcări" a mai spus cineva.

Un bărbat a murit, după ce a căzut dintr-o camionetă, în timp ce se lupta cu flăcările. În total, incendiile au ucis 3 oameni.

Ploile torenţiale fac ravagii în Italia şi Grecia

În paralel, ploile torenţiale au măturat Italia. Temperatura a scăzut brusc cu 10 grade, iar străzile din Milano s-au transformat în râuri. Au fost peste 80 de apeluri la urgenţe. Pe râul Lambro, nivelul apei a crescut cu aproape 2 metri în 2 ore.

Un bărbat a fost găsit mort în provincia Enna, de pe insula Sicilia. Maşina în care era a ajuns în râul umflat de ploi.

Valul de caniculă s-a încheiat şi în Franţa, unde patru departamente din sudul ţării sunt sub cod portocaliu de ploi torenţiale şi inundaţii.

Cel mai grav a fost în comuna Plaintel, din departamentul Côtes-d'Armor. Într-o zi, a plouat cât pentru două luni.

