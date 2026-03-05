Zelenski se oferă să trimită interceptoare de drone în Orientul Mijlociu. Cere rachete Patriot la schimb

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a propus aliaţilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor americane de apărare aeriană PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone, pentru a se apăra de atacuri iraniene cu dronă.

Atacuri ale Statelor Unite şi Israelului în Iran au declanşat o ripostă iraniană, cu drone de luptă, în întregul Orient Mijlociu. Rusia foloseşte, masiv, drone de tip Shahed de concepţie iraniană împotriva Ucrainei de la începutul invaziei Ucrainei, în urmă cu patru ani.

Ea lansează sute de astfel drone împotriva Ucrainei aproape în fiecare noapte. Kievul, care ducea lipsă de mijloace pentru ca să le doboare, a sfârşit prin a dezvolta o gamă de interceptori ieftini, eficieniţi şi consideraţi între cei mai avansaţi din lume, pentru a le distruge în zbor. "Rolul-cheie al contra-atcţiunii presupune acum drone interceptoare", a declarat marţi, pe reţele de socializare comandantul-şef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski.

Acestea au doborât 70% dintre dronele ruseşti la Kiev şi la periferiile capitalei ucrainene în februarie, a subliniat el. Ucraina este afectată însă de o penurie de rachete de tip PAC-3, foarte costitsitoare, folosite de către sisteme sale PATRIOT, singurele capabile să doboare rachete balistice ruseşti care ţintesc oraşe şi infrastructuri esenţiale ucrainene. "Întrebarea numărul unu este cum să-şi protejeze cerul,. Trăim noi înşine cu această întrebare", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, la Kiev, Volodimir Zelenski.

Articolul continuă după reclamă

"Este un schimb echitabil"

"Să vorbim despre armele care ne lipsesc - rachete (de tip) PAC-3. Dacă ei ne dau aceste rachete, noi le vom da interceptori. Este un schimb echitabil", a dat asigurări preşedintele ucrainean. Potrivit Kievului, aceste proiectile de tip PAC-3 - care costă 3,5 milioane de euro unul singur - sunt prea costisitoare şi prea puţin eficiente împotriva sutelor de drone de tip Shahed - al căror preţ unitar este de câteva zeci de mii de euro. "Dacă echipele încep să lucreze acum, vom vedea care va fi rezultatul", a declarat Volodimir Zelenski. Preşedintele ucrainean a discutat marţi la telefon cu omoloful său din Emiratele Arane Unite (EAU) Mohamed bin Zayed şi cu liderul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani, a anunţat preşedinţia ucraineană.

"Echipele noastre vor rămâne în contact pentru a stabili cum putem consolida împreună protecţia populaţiei", a declarat Zelenski după o convorbire la telefon cu Al Thani. Bombardamentele Iranului în ţări de la Golful Persic au vizat atât baze militare, cât şi infrastructuri civile - imobile locuite, hoteluri, aeroporturi şi porturi - zguduind o regiune considerată mult timp un refugiu aflat la adăpost de conflictele din Orientul Mijlociu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰