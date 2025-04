Interviul pentru ABC News a fost unul presărat cu tensiuni între Donald Trump şi jurnalistul Terry Moran. Cei doi s-au întrerupt constant unul pe celălalt când au vorbit despre tarifele de 145% impuse Chinei. Din agendă nu a lipsit nici subiectul deportării migranţilor. Spiritele s-au încins în momentul în care Trump a declarat că nu poate exista un proces amplu pentru fiecare persoană care intră ilegal în ţară şi că trebuie să-i scoată cât mai repede din Statele Unite.

Donald Trump: "Aş vrea ca eu să fiu Papă"

În Michigan, Donald Trump a urcat pe scenă pe ritmurile piesei "God Bless the U.S.A.", în ropote de aplauze, pentru a celebra ceea ce numeşte el "cele mai de succes o sută de zile în funcţie din istorie". "Salvăm visul american. Facem America măreaţă din nou şi totul se întâmplă foarte repede. Lumea a fost martoră în ultimele 14 săptămâni la o revoluţie a bunului simţ. Am interzis toată cenzura guvernului şi am readus libera exprimare în America. Avem liberă exprimare, înainte nu aveam liberă exprimare", a declarat Donald Trump.

Vezi și

Afară, însă, o mie de oameni s-au adunat să protesteze faţă de politicile preşedintelui american. Pe drumul înspre miting, liderul de la Casa Albă a atins şi un subiect extrem de important - viitorul Papă. "Aş vrea ca eu să fiu Papă. Asta ar fi alegerea mea numărul unu. Nu, nu ştiu. Nu am o preferinţă. Trebuie să spun că avem un cardinal dintr-un loc numit New York care este foarte bun", a declarat Donald Trump. Tot ieri, Trump a semnat un ordin executiv menit să atenueze efectele tarifelor de 25% impuse vehiculelor, oferind producătorilor auto un mecanism de compensare. Haosul creat de taxele Statelor Unite a dus la tensiuni majore şi cu gigantul Amazon care ar fi vrut să afişeze, lângă produsele vândute, costul suplimentar.

Donald Trump a vorbit la telefon, mai apoi, cu fondatorul platformei de comerț electronic, Jeff Bezos care a decis să renunţe la plan. Mandatul lui Trump a început cu promisiuni măreţe şi peste 80 de ordine executive. A retras ţara din Acordul de la Paris pe probleme climatice şi din Organizaţia Mondială a Sănătăţii. A şocat şi mai mult când a ameninţat că va schimba graniţele mondiale cu forţa, ca să anexeze Groenlanda şi canalul Panama. În martie, Trump şi-a ţinut şi una dintre marile promisiuni de campanie. A anunţat taxe vamale pentru aproape 200 de ţări şi a declanşat cel mai mare război comercial din ultimul secol.

"2 aprilie 2025 va fi cunoscută pentru totdeauna ca ziua în care industria americană a renăscut. Când te gândeşti la Uniunea Europeană, te gândeşti că sunt foarte prietenoşi. Ne fură. Este atât de trist să vedem, atât de patetic... 39%. Noi îi vom taxa cu 20%", a declarat Donald Trump. Pentru români, 31 martie urma să fie ziua de la care puteau călători fără viză în Statele Unite. Momentul a fost amânat pe termen nedefinit de admnistraţia Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că loialitatea faţă de locul de muncă este avantaj sau dezavantaj? Avantaj Dezavantaj

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰