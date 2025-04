DOGE, acronimul pentru Department of Government Efficiency, funcţionează într-o manieră opacă, iar supravegherea cu ajutorul AI ar marca o utilizare fără precedent a tehnologiei pentru a detecta presupuse "acte de neloialitate" într-un administrativ deja afectat de concedieri masive şi reduceri bugetare.

Sursele spun că echipa DOGE foloseşte aplicaţia Signal, care permite dispariţia automată a mesajelor, ceea ce ar putea încălca legile federale privind păstrarea documentelor oficiale. De asemenea, AI-ul Grok, dezvoltat de Musk ca rival pentru ChatGPT, este utilizat pe scară largă în procesul de "eficientizare" a guvernului federal.

Echipa DOGE, acuzată că folosește AI pentru a spiona angajații

Vezi și

La Agenţia pentru Protecţia Mediului (EPA), unii manageri au fost informaţi că DOGE implementează AI pentru a monitoriza limbajul utilizat de angajaţi în aplicaţii precum Microsoft Teams. Se caută expresii critice faţă de Trump sau Musk, spun sursele. Până în prezent, EPA a suspendat 600 de angajaţi şi a anunţat reduceri bugetare de 65%.

Administraţia Trump susţine că DOGE este un proiect pentru a reduce risipa şi corupţia, cu obiectivul de a tăia 1.000 de miliarde de dolari din cheltuielile federale. Totuşi, experţi în etică şi securitate cibernetică atrag atenţia că folosirea AI în acest scop poate reprezenta un abuz de putere.

Kathleen Clark, specialist în etica guvernamentală, afirmă că folosirea aplicaţiei Signal şi evitarea procedurilor oficiale de documentare ridică suspiciuni grave. "Pare o metodă de a descuraja exprimarea liberă a angajaţilor guvernamentali", spune ea.

DOGE ar ocoli procedurile oficiale

DOGE ar ocoli procedurile oficiale şi prin utilizarea Google Docs în locul circuitului clasic al documentelor federale, potrivit unui oficial guvernamental. De asemenea, un judecător federal a ordonat în martie echipei DOGE să predea documente cerute de organizaţia Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), dar până în prezent niciun document nu a fost transmis.

La Oficiul pentru Managementul Personalului (OPM), unde DOGE a preluat controlul în ianuarie, sute de angajaţi IT au fost excluşi din accesul la date sensibile ale funcţionarilor federali. Doar două persoane mai au acces la platforma cloud, un angajat de carieră şi Greg Hogan, un numit politic care a lucrat anterior într-un startup AI.

Nici Elon Musk, nici echipa DOGE şi nici Casa Albă nu au comentat aceste acuzaţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi probleme cu somnul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰