Electrocasnicele şi routerele ar putea deveni următoarele ținte ale hackerilor, avertizează un expert

După atacul cibernetic care a vizat frigiderele supermarketurilor din mai multe ţări, electrocasnicele ar putea fi următoarea ţintă, a avertizat Juhan Lepassaar, directorul Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA).

"Securitatea nu ar trebui şi nu trebuie să fie o chestiune secundară. Astăzi au fost frigiderele, mâine ar putea fi routerele, iar poimâine electrocasnicele şi aşa mai departe", a subliniat oficialul estonian.

Supermarketuri din 12 ţări europene, afectate de atacuri cibernetice

Supermarketurile din cel puţin 12 ţări europene au fost afectate de atacuri cibernetice în lunile octombrie şi noiembrie, cel mai grav dintre acestea având loc în Franţa.

Articolul continuă după reclamă

"Toate incidentele pot fi prevenite, dar întrebarea este dacă suntem pregătiţi să investim în ele. Securitatea cibernetică nu este ieftină", a declarat Juhan Lepassaar. De asemenea, securitatea trebuie anticipată încă din etapa de proiectare a produselor interconectate, care sunt acum peste tot, inclusiv în bucătăriile şi dormitoarele noastre, a adăugat directorul ENISA.

În acest context, securitatea cibernetică este crucială, a explicat Lepassaar, care a prezentat marţi raportul bianual al agenţiei pe care o conduce. "Fiecare serviciu de care depindeţi ca cetăţean, ca fiinţă umană, are un strat care include un element digital, o bucată de cod care, dacă nu este protejată, poate fi piratată", a spus Lepassaar.

Unul dintre cele mai grave scenarii ar putea fi pierderea serviciilor esenţiale. "Sosirea ofiţerilor de poliţie, intervenţia pompierilor, funcţionarea spitalelor, transportul care vă duce din punctul A în punctul B - toate acestea sunt elemente de care depindem pentru ca totul să funcţioneze fără probleme, 24/7... Şi dacă nu funcţionează, vom suferi un impact imediat", a avertizat directorul ENISA.

Franţa dă vina pe IRGC

Luni, autorităţile franceze au dat vina pe o unitate a Corpului Gărzilor Revoluţionare din Republica Islamică Iran pentru atacul cibernetic care a vizat frigiderele la aproximativ 700 de supermarketuri franceze în noaptea de 11 spre 12 octombrie.

Lepassaar a refuzat să comenteze dacă Teheranul este sau nu vinovat, dar a subliniat însă că "actorii statali" apropiaţi Iranului sau Rusiei vizează Europa şi colaborează între ei. "Fie că este vorba de China, Iran sau Republica Populară Coreeană, există numeroşi actori aliniaţi cu statul care vizează Europa, companiile europene şi interesele europene", a afirmat şeful ENISA.