Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de fraudă online, raportată de utilizatori din România. Escrocii trimit mesaje în numele Netflix, prin care îi anunță pe destinatari că plata abonamentului a eșuat și că riscă să rămână fără acces la cont. În realitate, mesajele conțin linkuri către site-uri false, create pentru a obține datele bancare ale victimelor.

Nouă tentativă de fraudă în România, în numele Netflix. Mesajul prin care escrocii încearcă să îţi fure datele - Profimedia

Potrivit unei avertizări publicate de DNSC pe Facebook, atacatorii folosesc identitatea cunoscutei platforme de streaming pentru a-i convinge pe utilizatori să acceseze linkuri frauduloase. Mesajele sunt formulate astfel încât să creeze impresia că există o problemă urgentă cu plata abonamentului.

Pentru a pune presiune asupra destinatarilor, escrocii amenință cu suspendarea contului Netflix într-un termen scurt, dacă plata nu este efectuată. În acest fel, încearcă să determine victimele să acționeze rapid, fără să verifice autenticitatea mesajului.

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Cum funcționează noua metodă de fraudă care folosește numele Netflix

DNSC explică faptul că linkul inclus în mesajul fraudulos redirecționează utilizatorii către un site fals, care imită o pagină legitimă și solicită introducerea datelor de card.

Odată completate, informațiile bancare ajung în posesia atacatorilor, care le pot folosi pentru tranzacții neautorizate. Specialiștii atrag atenția că mesajele care invocă suspendarea iminentă a unui cont sunt frecvent utilizate pentru a determina utilizatorii să ia decizii impulsive.

"Un nou scenariu de fraudă a fost raportat de către utilizatorii din România, în care atacatorii trimit mesaje frauduloase, în aparență din partea companiei de streaming Netflix, sub pretextul unei plăți eșuate a abonamentului", a transmis DNSC.

Instituția precizează că amenințarea cu suspendarea contului este folosită pentru a-i determina pe utilizatori să efectueze cât mai repede presupusa plată.

Ce recomandă DNSC pentru a evita furtul datelor bancare

Specialiștii în securitate cibernetică le recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkuri primite prin mesaje nesolicitate, chiar dacă acestea par să provină de la o companie cunoscută. Pentru verificarea situației unui abonament, utilizatorii sunt sfătuiți să introducă manual în browser adresa oficială a serviciului, în loc să folosească linkurile primite prin SMS sau alte mesaje.

DNSC avertizează și asupra mesajelor care solicită o reacție imediată, în special a celor care invocă blocarea sau suspendarea unui cont. Totodată, utilizatorii nu trebuie să furnizeze date bancare sau informații despre card prin intermediul unor linkuri nesolicitate.

În cazul în care o persoană a introdus deja datele bancare pe un astfel de site, instituția recomandă contactarea imediată a băncii, pentru a încerca blocarea eventualelor tranzacții frauduloase.

Unde pot fi raportate tentativele de fraudă online

Persoanele care primesc mesaje suspecte sau identifică site-uri frauduloase pot raporta incidentele către DNSC, prin intermediul platformei pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de telefon 1911. Instituția pune la dispoziție și o listă neagră a site-urilor frauduloase, actualizată constant în urma activităților de monitorizare. Extensia de browser asociată poate bloca automat accesarea paginilor periculoase atunci când este activată.

De asemenea, utilizatorii pot semnala tentativele de fraudă prin platforma Siguranța Online - Uniți împotriva escrocheriilor.

DNSC încurajează raportarea incidentelor, deoarece informațiile transmise de utilizatori pot ajuta la identificarea unor noi metode de fraudă și la avertizarea altor persoane.