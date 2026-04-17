Mister în Statele Unite, unde mai mulţi oameni de ştiinţă, generali şi cercetători nucleari au murit sau au dispărut în ultimii ani. Experţii aveau acces la informaţii strict secrete şi conduceau programe guvernamentale de miliarde de dolari. Casa Albă a pornit o investigaţie.

10 oameni de ştiinţă au murit sau au dispărut fără urmă în ultimii 3 ani. Ei aveau acces la documente nucleare sau aerospaţiale clasificate, vitale pentru securitatea ţării.

"Sper să fie o coincidență, dar vom afla în următoarea săptămână și jumătate. E o treabă destul de serioasă. Sper că e... nu știu... o coincidență sau cum vreţi să-i spuneţi. Unii dintre ei erau persoane foarte importante", a declarat preşedintele Donald Trump.

Responsabil de un program de peste 2 miliarde de dolari dedicat ştiinţei şi tehnologiei, generalul Forţelor Aeriene, William Neil McCasland, a fost văzut ultima dată în în februarie, în apropierea casei sale din Albuquerque, din statul New Mexico. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, şi-a lăsat telefonul şi ochelarii de vedere acasă, însă portofelul şi arma sa de foc nu au mai fost găsite. Poliţia încă nu ştie unde, de ce şi cu cine a plecat bărbatul.

"Adversarii noștri încearcă să răpească persoane cu acces la informații strict-secrete atunci când sunt singure. Este posibil. Persoanelor care se află sub o astfel de presiune, fie că este vorba de domeniul apărării, al energiei nucleare sau al propulsiei, trebuie să li se acorde o atenție specială în ceea ce privește sănătatea lor mintală", explică Barry Roth, arhivist.

Statul New Mexico pare să fie numitorul comun în cazul celor mai multe crime sau dispariţii. Steven Garcia, un contractor guvernamental, în vârstă de 48 de ani, nu este de găsit de anul trecut. Bărbatul lucra la un centru federal care produce componente pentru sistemele de apărare americane. Tot în New Mexico, Melissa Casias, o angajată a laboratorului Los Alamos, a dispărut vara trecută, în timp ce se întorcea la locul de muncă. Ultima imagine a ei a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

"Nu era vorba de cetățeni obișnuiți, ci de unii dintre cei mai renumiți oameni de știință, care lucrau la unele dintre cele mai importante secrete ale națiunii. Toate acestea poartă amprenta unei operațiuni din străinătate", a declarat Eric Burlison, congresman republican.

Întreaga epopee ar fi început în 2023, prin moartea cercetătorului NASA Michael David Hicks, scriu publicaţiile americane. Bărbatul a murit la 59 de ani, iar cauza decesului nu a fost niciodată făcută publică. Înainte să moară, omul de ştiinţă a publicat un studiu de 80 de pagini despre asteorizii din apropierea Pământului.

