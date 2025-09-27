Antena Meniu Search
Elon Musk și Peter Thiel, în documentele Epstein publicate de democrați

Elon Musk și Peter Thiel apar în documentele Epstein publicate, vineri, de democrați. De asemenea, sunt menţionate şi numele Prințului Andrew și Steve Bannon.

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 12:12
Cele șase pagini de documente făcute publice, cu anumite pasaje redactate, provin dintr-un lot furnizat de către departamentul de justiție către comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților, care investighează modul în care au fost gestionate acuzațiile de trafic sexual împotriva lui Epstein, care a murit în 2019 în închisoare.

În unele copii ale agendei lui Epstein, publicate de minoritatea democrată din comisie, apare programat un mic dejun cu Bannon, un aliat influent al lui Donald Trump, în februarie 2019. Alte programări menționează un prânz cu Thiel, în noiembrie 2017 și o posibilă călătorie a lui Musk pe insula privată a lui Epstein, în decembrie 2014, scrie The Guardian.

Un document din anul 2000 despre avionul lui Epstein îl include pe Prințul Andrew, a cărui relație cu milionarul este bine documentată, iar o declarație financiară publicată de democrați arată că Epstein a plătit pe cineva listat ca „Andrew” pentru „Masaj, Exerciții, Yoga” în același an.

La începutul acestui an, Musk l-a acuzat pe Trump, pe rețelele sociale, că s-ar afla în așa-numitele „fișiere Epstein”, după ce magnatul l-a criticat pe Trump pentru legislația sa privind taxele și cheltuielile.

Apoi, în iulie, Musk a spus public: „Cum pot oamenii să aibă încredere în Trump dacă acesta nu publică fișierele Epstein?”

Subliniind importanța publicării celor mai recente documente, Sara Guerrero, purtătoare de cuvânt a comisiei de supraveghere, a declarat: „Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici și bogați bărbați din lume. Fiecare document nou oferă informații suplimentare pe măsură ce lucrăm pentru a aduce dreptate supraviețuitorilor și victimelor.”

