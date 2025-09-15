Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Erdogan: "Israel vrea să arunce regiunea în haos"

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat la summitul de la Doha că guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu urmărește continuarea "masacrelor împotriva poporului palestinian" și destabilizarea întregului Orient Mijlociu.
 

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 17:21
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susţine un discurs în cadrul unui eveniment Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susţine un discurs în cadrul unui eveniment - Profimedia / TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat luni acuzații dure la adresa Israelului, afirmând că "agresiunea israeliană în escaladare reprezintă o amenințare directă pentru regiune", scrie Al Jazeera, conform Mediafax.

În discursul rostit la summitul din Doha, liderul turc a spus că este "clar că guvernul Netanyahu vrea să continue masacrele împotriva poporului palestinian și să arunce regiunea în haos".

Erdogan a cerut ca deciziile luate la reuniune să fie incluse într-o declarație scrisă adresată întregii lumi și a pledat pentru aducerea oficialilor israelieni în fața justiției prin mecanismele legale internaționale.

Articolul continuă după reclamă

"Există o mentalitate lacomă și setoasă de sânge în rândul oficialilor israelieni", a spus președintele turc, criticând ceea ce a numit "iluziile despre așa-numitul Mare Israel" promovate de politicienii israelieni.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

israel turcia recep tayyip erdogan haos summit doha
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: “Face asta din banii lui”
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: &#8220;Face asta din banii lui&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Ştiri externe » Erdogan: "Israel vrea să arunce regiunea în haos"