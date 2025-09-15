Erdogan: "Israel vrea să arunce regiunea în haos"

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan , a declarat la summitul de la Doha că guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu urmărește continuarea " masacrelor împotriva poporului palestinian " și destabilizarea întregului Orient Mijlociu.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susţine un discurs în cadrul unui eveniment - Profimedia / TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat luni acuzații dure la adresa Israelului, afirmând că "agresiunea israeliană în escaladare reprezintă o amenințare directă pentru regiune", scrie Al Jazeera, conform Mediafax.

În discursul rostit la summitul din Doha, liderul turc a spus că este "clar că guvernul Netanyahu vrea să continue masacrele împotriva poporului palestinian și să arunce regiunea în haos".

Erdogan a cerut ca deciziile luate la reuniune să fie incluse într-o declarație scrisă adresată întregii lumi și a pledat pentru aducerea oficialilor israelieni în fața justiției prin mecanismele legale internaționale.

"Există o mentalitate lacomă și setoasă de sânge în rândul oficialilor israelieni", a spus președintele turc, criticând ceea ce a numit "iluziile despre așa-numitul Mare Israel" promovate de politicienii israelieni.

