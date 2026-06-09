Eșec pentru Franța: 70.000 de dosare cu abuzuri asupra minorilor, redeschise după o crimă care a șocat țara

Ministrul francez al justiţiei, Gerald Darmanin, a anunțat că le-a cerut procurorilor să reexamineze 70.000 de acuzaţii de violenţă împotriva minorilor aflate în curs de investigare, după valul de indignare provocat de moartea unei fete de 11 ani care fusese dată dispărută.

Proteste de amploare după o crimă care a zguduit Franța. Lyhanna a fost dată dispărută în micul oraş Fleurance din sudul ţării pe 29 mai, după ce a plecat de la școală. Cadavrul copilei a fost descoperit o săptămână mai târziu

Cazul a stârnit indignarea publică după ce autorităţile au dezvăluit că suspectul fusese acuzat în mai multe cazuri care implicau fete minore. Cea mai gravă a fost plângerea unei mame, datând din august, care susţinea că acesta i-a violat fiica de 10 ani de mai multe ori. În ciuda probelor medicale care susţineau această acuzaţie, suspectul nu a fost interogat de poliţie.

Cazul a marcat un "eşec teribil al statului şi al sistemului de justiţie", a recunoscut ministrul justiţiei, Gerald Darmanin. Procurorii trebuie să revizuiască toate plângerile oficiale depuse la autorităţile din toată ţara până pe 14 iulie, ca "o prioritate absolută", a adăugat el. Întrebat dacă va demisiona, Darmanin a răspuns: "Dacă se identifică vreo neregulă, îmi voi asuma responsabilitatea şi voi propune măsuri disciplinare, de la mustrare până la demitere".

"Eșec teribil al statului francez"

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Potrivit Le Figaro, miniştrii justiţiei şi de interne, Gérald Darmanin şi Laurent Nuñez, vor fi audiaţi marţi de Comisia legislativă a Senatului în legătură cu moartea micuţei Lyhanna, a anunţat luni camera superioară. Cei doi miniştri, aflaţi sub presiune de câteva zile din cauza disfuncţionalităţilor care au caracterizat acest caz, au fost convocaţi la ora 9:30 de către Senatul francez. Aceştia vor răspunde la întrebările membrilor comisiei pentru legislaţie.

Membrii guvernului vor trebui probabil să dea explicaţii cu privire la deficienţele identificate în cadrul serviciilor statului, la cinci zile după descoperirea, joi, a cadavrului fetiţei de 11 ani şi după dezvăluirile privind plângerile de viol asupra unor minore, unele proceduri fiind ulterior clasate, care l-au vizat pe principalul suspect.

Ministrul justiţiei, Gérald Darmanin, a solicitat luni o "mobilizare generală" pentru a "afla adevărul" cu privire la responsabilităţile statului în acest caz, care a stârnit apeluri la manifestaţii în faţa tribunalelor. El a promis sancţiuni, respingând totuşi ipoteza unei demisii, cerută în special de La France Insoumise, extrema stângă franceză. O inspecţie comună efectuată de Justiţie, Jandarmerie şi Educaţia naţională trebuie să-şi prezinte concluziile în termen de 15 zile.

Luni, Gérald Darmanin i-a convocat pe procurorii generali pentru a le solicita o revizuire a plângerilor privind victimele copii minori, în urma cazului Lyhanna.

Crima care a zguduit Franța

Victima, care a fost identificată doar după prenume, Lyhanna, a fost dată dispărută în micul oraş Fleurance din sudul ţării pe 29 mai, după ce a plecat de la şcoală. Tatăl unei colege de clasă, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat pe baza dovezilor că a fost văzut cu ea în după-amiaza în care a dispărut. După o căutare masivă, cadavrul a fost descoperit joi într-o zonă agricolă din apropierea oraşului natal al fetei.

Suspectul fusese implicat în patru cazuri separate care au avut ca victime fete minore în ultimii ani. Două dintre acestea au fost clasate din lipsă de probe, iar în al treilea a fost concediat de la o şcoală secundară, unde lucra ca muncitor de întreţinere, pentru "comportament inadecvat" faţă de o adolescentă. Însă abia al patrulea caz a aprins fitilul care a dus până la cele mai înalte niveluri ale sistemului judiciar.

Jérome B. a fost obiectul unei plângeri în august anul trecut din partea mamei Rosei, în vârstă de 10 ani, care a declarat că fiica sa a fost violată de el în mai multe rânduri, potrivit procurorului din oraşul Auch. Însă, în mod şocant, deşi examinarea medicală a confirmat afirmaţiile Rosei, în cele nouă luni de când familia ei s-a adresat poliţiei, Jérome B. nu a fost interogat nici măcar o dată de anchetatori.

O nouă plângere pentru viol a fost depusă chiar joi seara la Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) împotriva lui Jérôme B., a aflat vineri AFP din surse apropiate dosarului. Plângerea pentru viol a fost depusă de către mama unei fetiţe de 11 ani, autorul nefiind identificat, pentru fapte care datează din 2023, a precizat sursa. Cu ocazia mediatizării răpirii lui Lyhanna, fetiţa i-ar fi spus mamei sale: "El este", explicând că a recunoscut privirea lui Jérôme B.

De la descoperirea cadavrului fetiţei de 11 ani şi dezvăluirile privind plângerile de viol asupra minorelor care au vizat suspectul, ministrul justiţiei a ocupat spaţiul mediatic, declarându-se mai întâi "îngrozit" în timpul unei vizite, joi, la Béziers, apoi subliniind a doua zi pe X "disfuncţionalităţile copleşitoare şi inacceptabile ale serviciilor statului".

Vineri, Conferinţa Naţională a Procurorilor Generali (CNPG) şi cea a procurorilor republicani (CNPR) au reacţionat într-un comunicat comun la declaraţiile ministrului justiţiei, considerând că nu se poate stabili nicio responsabilitate şi nu se poate pronunţa nicio sancţiune înainte de concluziile inspecţiei.

Între timp, în investigaţia asupra cazului Lyhanna a mai apărut o evoluţie. Fratele principalului suspect a fost reţinut la secţia de poliţie din Auch, în departamentul Gers. Bărbatul este audiat în cadrul unei anchete pentru viol asupra unei minore, viol asupra soţiei, sechestrare şi ameninţări. Faptele au fost comise între 2007 şi 2017, precizează parchetul. Potrivit BFMTV, Jérôme B., principalul suspect în cazul Lyhanna, şi fratele său nu mai ţineau legătura.

Parisul, condamnat de CEDO

Circa 6.000 de oameni au participat duminică la Fleurance la un marş tăcut în urma acestei tragedii. La Montestruc-sur-Gers, un sat din apropiere de domiciliul principalului suspect, indicatorul cu numele satului a fost acoperit cu un cearşaf alb purtând inscripţia "Pedeapsa cu moartea pentru pedofili", a observat duminică un fotograf AFP. Pedeapsa cu moartea a fost abolită în Franţa în 1981.

"Acesta nu este un incident minor. Este un eşec sistemic al instituţiilor", a denunţat pe Instagram Fundaţia femeilor. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Franţa în 2025 pentru incapacitatea autorităţilor de a asigura protecţia adecvată victimelor unor violuri care aveau 13, 14 şi 15 ani în momentul agresiunii, găsind statul vinovat de "victimizare secundară".