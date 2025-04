"Mă simţeam inutilă şi voiam să îmi iau viaţa. În acel moment, simţeam că nu contez, mă simţeam marginalizată de toţi cei din oraşul meu. Astfel am încercat să îmi iau viaţa, să mă sinucid". Acum aproape 10 ani, Andreea, o adolescentă româncă emoţiona o lume întreagă într-o discuţie cu Papa Francisc. Într-o spovedanie publică în Cracovia, în faţa a mii de oameni, fata de 15 ani făcea o mărturirisire cumplită. Recunoaştea că bullyingul colegilor a adus-o la capătul puterilor.

Momentul a emoţionat o lume întreagă

"Cruzimea limbajului pe care ai simţit-o e ca şi cum ai arunca o bombă care te distruge pe tine, iar cel care o aruncă nu se distruge", spunea atunci Papa Francisc. Discuţia cu Papa i-a dat puterea să meargă mai departe. "Nu mi se părea posibil ca o persoană să simtă atât de multe emoţii. Cuvintele lui m-au făcut să mă simt acasă. Să mă simt înţeleasă şi protejată", a explicat Andreea.

Papa a fost protagonistul multor astfel de momente emoționante de-a lungul anilor. În 2018, un copil, pe care îl chinuia o întrebare, i s-a adresat Suveranului Pontif. Emanuel a izbucnit în lacrimi când s-a văzut în faţa Sfântului Părinte.

"Dacă am putea şi noi să plângem ca Emanuel când avem o durere în suflet. El plânge pentru tatăl lui. Am cerut permisiunea să spun public întrebarea şi Emanuel a fost de acord. Tatăl meu a murit de curând. El a fost ateu, dar şi-a botezat cei patru copii. A fost un om bun. Este tata în Rai?" Răspunsul Papei i-a adus alinare lui Emanuel şi a arătat calea lumii întregi.

"Ce frumos este să vezi un fiu care spune despre tatăl său că a fost un om bun. Crezi că Dumnezeu ar putea fi capabil să lase un aşa om departe de El?! Nu! Mai tare, cu curaj. Nuuu! Îşi abandonează Dumnezu copiii? Nuu! Uite Emanuel, acesta este răspunsul tău", a spus Papa Francisc.

Papa a fost înconjurat de copii şi când a vizitat România, în 2019. Bogdan a fost unul dintre copiii care i-au dăruit flori papei la Blaj, o întâlnire care l-a marcat pe viaţă: "Întâlnirea cu papa a fost probabil cel mai înălţător moment la care am participat. A fost un moment plin de emoţie. M-am simţit binecuvântat. A venit la mine, era cu zîmbetul până la urechi. Mi-a oferit acel rozariu şi a dat mâna cu mine".

Papa le-a deschis inimile copiilor români şi la Vatican. Un tânăr preot a fost martor al momentelor unice. "Ne-am gândit să îi oferim sfântului părinte o scrisoare în care îi mulţumeam de vizită. Copiii au efectuat o serie de desene. După câteva luni am primis un răspuns că suntem aşteptaţi. Un om atât de simplu, atât de jovial, atât de deschis. Am avut impresia că e bunicul care ne aşteaptă. L-au întrebat pe Sfântul Părinte ce părere are despre Argentina, dacă îi place fotbalul, acesta ne-a spus că da. I se spunea picior de lemn şi îl puneau în poartă pentru că nu se pricepea", spune Gabriel Ioan Suciu, viceparoh, Parohia Blaj.

Papa Francisc a oferit alinare dar şi speranţă copiilor bolnavi din toată lumea. În ultima apariţie publică, în ziua de paşte Papa a dat o ultimă binecuvântare: unui copil.

