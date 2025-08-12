Incendiile de vegetaţie au scăpat de sub control în toată Europa: 1400 de persoane au fost evacuate doar în ultimele ore în Spania, iar în ultimele ore flăcările au cuprins zone inclusiv zone întregi din nordul ţării. Vântul puternic face aproape imposibilă stingerea lor, iar oamenii sunt uneori prinşi în mijlocul focarelor făcând extrem de riscante misiunile de salvare. În apropiere de Madrid, un român de 50 de ani a fost ucis de unul dintre aceste focare, care a provocat şi evacuarea a aproape 200 de persoane. Iar scenariul de coşmar se repetă şi în alte zone ale Europei.

Sunt imagini apocaliptice surprinse în oraşul Tres Cantos, din apropiere de Madrid. Valurile de foc au înconjurat străzi întregi, parcuri şi păduri. În infern a fost prins şi un bărbat, care s-a ales cu arsuri grave pe tot corpul.

Oraşele din regiunile Leon şi Castilla au fost şi ele în centrul dezastrului. Peste şapte mii de oameni, printre care şi mulţi români, au fost evacuaţi de urgenţă din calea flăcărilor, care înaintau sub privirile lor.

"Vântul a bătut foarte tare. În doar cinci minute am fost înconjuraţi de foc", a povestit o localnică.

"E incredibil! Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea", a adăugat altă persoană.

Incendiul a cuprins şi zona unui sit istoric de exploatare a aurului, care face parte din patrimoniul mondial UNESCO. În total, peste o mie de hectare de pădure şi terenuri agricole au fost mistuite de foc.

Scenariul negru s-a repetat şi în staţiunea turistică Tarifa, unde 2000 de turişti au fost evacuaţi.

Europa, mistuită de flăcări

Probleme sunt şi în restul peninsulei. În toată Portugalia, de la un capăt la altul, două mii de pompieri luptă cu flăcările. Imaginile surprinse de localnici par desprinse din filme. Un adevărată tornadă de foc, filmată de un localnic, face înconjurul internetului.

Misiunile continuă şi pentru pompierii români din Grecia. Salvatorii au fost chemaţi să intervină din nou pentru stingerea unui focar uriaş din regiunea Attica.

În Croaţia, flăcările au forţat greu de stăpânit, astfel că au forţat autorităţile să închidă drumuri şi să evacueze mai multe sate.

În Muntenegru, la doar câțiva kilometri de capitala Podgoriţa, flăcările au ajuns la câţiva metri de casele oamenilor. Pompierii au intervenit, însă, rapid şi au reuşit să prevină o tragedie.

