Cupa Mondială 2026. Lotul Franţei: Kylian Mbappe este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Kylian Mbappe, de la Real Madrid, este vedeta naţionalei de fotbal a Franţei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Franţei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Franţei a fost repartizată în Grupa I la Campionatul Mondial, alături de Senegal, Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 2 (Bolivia, Surinam sau Irak) şi Norvegia, şi intră în competiţie pe 16 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu Senegal, pe New York/New Jersey Stadium.

Pentru Franţa urmează meciurile cu Câştigătoarea barajului IC Path 2 (Bolivia, Surinam sau Irak), 23 iunie, ora 00.00, Philadelphia Stadium, şi cu Norvegia, 26 iunie, ora 22.00, Boston Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Franţa la Cupa Mondială 2026:

16 iunie, ora 22.00, Franţa - Senegal

23 iunie, ora 00.00, Franţa - Câştigătoare baraj IC Path 2

26 iunie, ora 22.00, Norvegia - Franţa

Cum s-a calificat Franţa la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Franţei s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat fără drept de apel o grupă din care au mai făcut parte Ucraina, Islanda şi Azerbaidjan, singurul pas greşit al Franţei fiind un egal înregistrat în deplasare cu Islanda.

A fost 4-0 şi 2-0 cu Ucraina, 3-0 şi 3-1 cu Azerbaidjan şi 2-1 şi 2-2 cu Islanda, Franţa încheind grupa cu un golaveraj de 16-4 şi terminând grupa cu şase puncte avans faţă de ocupanta locului 2, Ucraina.

Lot Franţa

Este de aşteptat ca din lotul lărgit al selecţionerului Didier Deschamps, cu care acesta să pregătească participarea la turneul final, să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Brice Samba, Mike Maignan, Lucas Chevalier, Alphonse Areola.

Fundaşi - Malo Gusto, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Benjamin Pavard, Clément Lenglet, Loïc Badé, Pierre Kalulu, Jonathan Clauss.

Mijlocaşi - Khéphren Thuram, Michael Olise, N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Mattéo Guendouzi.

Atacanţi - Christopher Nkunku, Florian Thauvin, Hugo Ekitike, Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta, Bradley Barcola, Kylian Mbappe, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Desire Doue.

Top jucători Franţa: Kylian Mbappe este vedeta echipei

Didier Deschamps are la dispoziţie un lot plin de vedete, însă lider este considerat atacantul Kylian Mbappe, de la Real Madrid, fotbalist cotat la 200 de milioane de euro. Alături de el strălucesc jucători precum Michael Olise, de la Bayern Munchen, cotat la 130 de milioane de euro, Ousmane Dembele, de la Paris Saint Germain, cotat la 100 de milioane de euro, Desire Doue, de la Paris Saint Germain, cotat la 90 de milioane de euro, sau William Saliba, de la Arsenal Londra, cotat la 90 de milioane de euro.

Kylian Mbappe este tipul de fotbalist care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este suficient doar să enumerăm cifrele. La doar 27 de ani are, deja, 27 de goluri în 60 de meciuri jucate pentru AS Monaco, 256 de goluri în 308 meciuri jucate pentru Paris Saint Germain, 82 de goluri în 90 de meciuri jucate pentru Real Madrid şi 55 de goluri în 94 de selecţii la naţionala Franţei. A fost, printre altele, de şapte ori campion al Franţei, o dată cu AS Monaco şi de şase ori cu Paris Saint Germain, finalist al Ligii Campionilor, cu Paris Saint Germain, câştigător al Supercupei Europei şi Cupei Intercontinentale, cu Real Madrid, şi campion şi vicecampion mondial cu naţionala Franţei.

Didier Deschamps este antrenorul Franţei

Naţionala de fotbal a Franţei este condusă, încă din 2012, de legendarul Didier Deschamps, tehnician în vârstă de 57 de ani. Deschamps a bifat rezultate remarcabile atât ca jucător, a jucat pentru Nantes, Olympique Marseille, Bordeaux, Juventus Torino, Chelsea Londra şi FC Valencia, cât şi ca antrenor, a condus echipe precum AS Monaco, Juventus Torino şi Olympique Marseille, înainte de a-i prelua pe "Cocoşii Galici".

Ca jucător, Deschamps a fost dublu campion al Franţei, cu Olympique Marseille, triplu campion al Italiei, cu Juventus Torino, câştigător al Cupei Angliei, cu Chelsea Londra, dublu câştigător al Ligii Campionilor, o dată cu Olympique Marseille şi o dată cu Juventus Torino, triplu finalist al Ligii Campionilor, de două ori cu Juventus Torino şi o dată cu FC Valencia, câştigător al Cupei Intercontinentale şi al Supercupei Europei, cu Juventus Torino, şi campion mondial şi campion european, cu naţionala Franţei.

Ca antrenor, Deschamps a fost campion al Franţei, cu Olympique Marseille, finalist al Ligii Campionilor, cu AS Monaco, şi campion mondial, vicecampion mondial şi vicecampion european, cu naţionala Franţei.

Palmaresul Franţei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Franţei a ratat rar o eventuală participare la un turneu final de Campionat Mondial, iar când a participat, de cele mai multe ori a făcut-o cu succes. Franţa a fost campioană mondială în 1998 (Franţa) şi în 2018 (Rusia), a fost vicecampioană mondială în 2006 (Germania) şi în 2022 (Qatar) şi a prins bronzul la ediţiile din Suedia (1958) şi Mexic (1986).

În Qatar, în 2022, Franţa a câştigat o grupă cu Australia (4-1), Danemarca (2-1) şi Australia (0-1), iar apoi le-a eliminat pe Polonia, 3-1, Anglia, 2-1, şi Maroc, 2-0, înainte să cedeze într-o finală de povestit nepoţilor, 5-7, după lovituri de departajare, cu Argentina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰