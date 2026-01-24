După ciclonul Harry, vestul Europei e spulberat de furtuna Ingrid. Spania se confruntă cu ninsori puternice, mai multe autostrăzi au fost închise, iar zeci de zboruri au fost anulate. În Franţa, doi oameni au fost răniţi după ce rafalele de vânt de 140 de kilometri pe oră au pus la pământ copaci şi stâlpi de electricitate. Statele Unite aşteptă o furtună istorică, iar oamenii şi-au făcut provizii pentru câteva zile.

În nord-estul Spaniei, vântul puternic şi ninsorile abundente au forţat autorităţile să suspende cursurile şcolare. Zeci de drumuri naţionale au fost închise după ce au aut loc peste 130 de accidente. O mie de camioane care se îndreptau către regiunea Galiţia sunt blocate în parcări, pentru că poliţia a interzis circulaţia vehiculelor grele.

"Nu putem să înţelegem şi nu putem să permitem să avem drumuri închise de la miezul nopţii în zone în care nu a căzut nici măcar un fulg de omăt", a spus un locuitor din Spania.

În Franţa, în regiunea Bretania zeci de case au fost inundate, iar mai multe familii au fost evacuate peste noapte.

"Apa a venit pe acolo, unde este o zon mai joasă. Apoi, puţin câte puţin, a încercuit casa", a povestit un sinistrat.

În zonele de coastă, valurile au ajuns şi la 12 metri, iar oamenii au pus baricade ca să protejeze restaurantelele şi magazinele. Poliţiştii au avut de muncă pentru a-i ţine la distanţă pe cei care voiau să imortalizeze natura dezlănţuită.

În acest timp, Statele Unite se pregătesc să înfrunte o un ciclon bombă cum este numit de specialiştii. 180 de milioane de oameni sunt în stare de alertă. Se anunţă ninsori abundente, gheaţă şi polei. Temperaturile vor fi cu aproape 30 de grade sub media normală în unele regiuni şi vor ajunge la minus 35 de grade în Chicago.

"Adăpostiţi-vă, schimbaţi-vă obiceiurile, încearcaţi să reduceţi timpul petrecut afară. Dacă trebuie să ieșiţi, să aveţi provizii în vehicul. Mașina vă poate salva viețile dacă rămâneţi blocaţi. Să aveţi telefoanele încărcate. Mâncare, apă, pături suplimentare", a declarat Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York.

Peste 8.000 de zboruri au fost anulate, iar oamenii au început să îşi facă provizii de mâncare şi băutură.

