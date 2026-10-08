Revolte violente fără oprire în vestul Europei! Mii de elevi şi studenţi au ridicat baricade pe cele mai cunoscute bulevarde ale Parisului a patra zi la rând. Autorităţile au intervenit în forţă şi au arestat, până acum, peste şase mii de tineri. Proteste asemănătoare şi în Belgia, din cauza taxelor de şcolarizare care s-au mărit.

La Paris, forţele de ordine au spart baricadele ridicate de studenţi pe bulevardul Saint-Germain, inima cartierului intelectual şi artistic cu acelaşi nume.

Peste 370 de şcoli rămân închise în toată Franţa. În plus, mulţi profesori s-au alăturat protestului început de elevii lor.

"În unele cartiere muncitoreşti, așa cum am văzut în multe videoclipuri, tavanele se prăbușesc. Pe pancarta mea scrie că elevii mei mă ajută să prind gândaci în sala de clasă, iar acesta este adevărul gol-goluț", a declarat un profesor.

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Peste 6.500 de elevi au fost arestaţi, iar peste 200 de tineri au fost răniţi. Jandarmeria a anunţat că nu va mai folosi grenade cu gaz paralizant după ce un tânăr de adolescent de 15 ani a fost rănit grav.

Protestele elevilor se extind în Belgia

După modelul adolescenţilor francezi, tinerii din oraşul belgian Liege continuă să iasă în stradă după ce taxele de şcolarizare s-au mărit cu 300 de euro. Un chioşc de ziare a fost incendiat, iar poliţia a arestat cel puţin 100 de elevi.

"În anumite locuri și pentru noi este foarte important, atât pentru Franța, cât și pentru Belgia, să nu uităm că suntem cetățeni. Suntem copii, suntem adulți, dar suntem și elevi și viitori cetățeni ai Belgiei", a precizat un belgian.

O pensionară de 87 de ani a murit după ce a fost evacuată din locuință

În acelaşi timp, tensiunile sociale dau în clocot şi în Spania. Pensionara de 87 de ani, evacuată cu forţa, pe targă, de proprietarul clădirii unde locuia, a murit la spital. Sute de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu după ce au protestat în stradă.

"Mulți politicieni ne vor spune că tragedia lui Maricarmen a fost inevitabilă. Aceiași care au evacuat-o. Aceiași care nu au mișcat un deget pentru a împiedica evacuarea ei", a spus un protestatar.

Chiria pensionarei crescuse de la 500 la 1.600 de euro

Drama pensionarei a ajuns în atenţia publicului după ce un fond de investiţii a cumpărat clădirea în care locuia şi a triplat chiria de la 500 la 1.600 de euro, mult peste pensia ei. Acum patru luni, femeia cerea, disperată, ajutor.

"Locuiesc de 70 de ani în casa aceea. Un fond de investiţii a cumpărat-o la același preț la care aș fi putut-o cumpăra și eu. În 2021, m-au dat în judecată, pentru că am un contract de închiriere vechi", declara în trecut Maricarmen Abascal, pensionara decedată.

Criza imobiliară ia amploare în Spania. Deficitul a ajuns la 700.000 de locuinţe, iar în ultimul an casele şi apartamentele s-au scumpit cu 12%.