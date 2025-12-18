Antena Meniu Search
Negocieri între SUA şi Rusia, în acest weekend. Dmitriev se întâlnește cu Witkoff și Kushner la Miami

În acest sfârşit de săptămână va avea loc o întrevedere între emisari ruşi și americani asupra războiului din Ucraina. Potrivit unui responsabil al Casei Albe, întâlnirea va avea loc la Miami, în Florida, scrie AFP, citat de Agerpres.

la 18.12.2025 , 09:15
Jared Kushner şi Steve Witkoff. 15 decembrie 2025 - ProfiMedia

Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate de emisarul pentru Ucraina Steve Wirkoff şi de ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar urma să îl trimită la negocieri pe emisarul Kremlinului pentru probleme economice Kirill Dmitriev.

Această nouă serie de negocieri va interveni după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat "progrese" spre un compromis între Kiev şi Washington asupra conţinutului unui plan ce ar urma să fie propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întrevederi care au avut loc duminică şi luni la Berlin între responsabili americani, ucraineni şi europeni. Zelenski a avertizat cu toate acestea că Rusia se pregăteşte, potrivit lui, de un nou "an de război" în 2026.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat la rândul său miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina "vor fi fără îndoială atinse".

Detaliile planului american după ce acesta a fost remaniat la Berlin cu ucrainenii nu sunt cunoscute, însă Kievul a dezvăluit că acesta implică unele concesii teritoriale din partea sa.

Documentul original al Washingtonului fusese perceput de Kiev şi europeni ca fiind mult favorabil poziţiilor Kremlinului.

