Ucraina va intra în colaps fără ajutor financiar. Von der Leyen: Nimeni nu va părăsi summitul fără o soluție

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat azi la Bruxelles, înaintea unui summit crucial al liderilor UE, că Ucraina are nevoie de o finanțare de 137 de miliarde de euro în următorii doi ani și că nimeni nu va părăsi summitul fără o soluţie privind Ucraina.

La Bruxelles a început joi un summit privind finanțarea Ucrainei pentru anii 2026-2027 și utilizarea activelor rusești înghețate, pentru a compensa sfârșitul anunțat al ajutorului american. Comisia Europeană vrea să folosească cele 180 de miliarde de euro din fondurile blocate ale Rusiei, aflate în depozitarul Euroclear din Bruxelles, pentru a finanța un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei în următorii doi ani.

Von der Leyen: Ucraina are nevoie de 137 de miliarde de euro finanțare pentru următorii doi ani

Planul B, în cazul în care nu există acord pe folosirea activelor rusești înghețate, este cel al unui sprijin financiar cu datorii comune (euroobligațiuni). Fără acest ajutor financiar, Ucraina riscă să intre în colaps economic din aprilie 2026, potrivit POLITICO.

Potrivit șefei executivului UE, Ucraina are nevoie de aproximativ 137 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, dintre care Europa poate asigura aproximativ 90 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că liderii țărilor membre nu vor părăsi summitul fără un acord pentru finanțarea Ucrainei.

"Ucraina are nevoie de 137 de miliarde de euro finanțare pentru următorii doi ani. Împărtășesc pe deplin poziția președintelui Consiliului European, conform căreia decizia trebuie luată astăzi și nu vom pleca până nu o vom lua", a declarat von der Leyen jurnaliștilor la sosire.

Șefa CE a mai declarat că sprijină "îngrijorările" exprimate de Belgia, Ungaria, Slovacia, Italia, Bulgaria, Malta și Cehia în cazul în care se va lua decizia acordării unui împrumut de reparaţii acordat Ucrainei. Potrivit ei, țările Uniunii Europene trebuie să împartă împreună toate riscurile juridice posibile ce ar putea apărea în urma confiscării activelor rusești.

Zelenski: Ucraina va avea o mare problemă fără acest acord

"Fără aceasta (decizie), ar exista o mare problemă pentru Ucraina", a declarat Zelenski, înainte de a se deplasa la Bruxelles pentru Summit

"Rusia trebuie să înțeleagă că noi suntem în poziție de forță", a declarat Zelenski în fața jurnaliștilor, estimând că un acord asupra finanțării unui asemenea împrumut ar însemna că "Ucraina va avea fonduri pentru 2026 și 2027". "Acesta este un semnal dat Rusiei, conform căruia Ucraina nu se va prăbuși pur și simplu din cauza lipsei de finanțare - indiferent dacă este vorba despre arme, susținerea populației etc.", a adăugat președintele ucrainean.

