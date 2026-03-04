România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide

România a fost invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei, a confirmat şefa diplomaţiei de la Bucureşti, Oana Ţoiu, după întâlnirea de marţi cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski.

Discuţiile sunt în stadiu incipient, la nivelul NATO, iar decizia se poate lua doar în CSAT. Toate țările NATO au participat la discuțiile privind umbrela nucleară a Franței, inclusiv România, și au confirmat că au existat discuții la nivel de ambasadori NATO.

"În ceea ce privește propunerea Franței (privind umbrela nucleară – n.r.), România este una dintre țările care au fost invitate să participe la aceste discuții. Partenerii noștri strategici sunt întotdeauna deschiși în ceea ce privește avansarea discuțiilor legate de securitate și dezvoltare economică, dar suntem încă într-un stadiu incipient în ceea ce privește detaliile potențialului plan.

Din partea României și în ceea ce privește feedback-ul pe care îl avem în acest sens, acesta ține de competența Consiliului Național de Securitate, prezidat de președinte, iar întrucât președintele va avea în curând întâlniri relevante pentru acest subiect, voi amâna răspunsul", a declarat Oana Țoiu în cadrul conferinței comune cu ministrul polonez de externe Sikorski la Varșovia.

Articolul continuă după reclamă

Includerea în această cooperare nucleară ar putea însemna inclusiv ca pe teritoriul României să fie focoase nucleare. Un alt avantaj ar fi descurajarea unui atac, pentru că am putea găzdui avioane franceze care pot transporta focoase nucleare. Cu toate acestea, decizia de folosire a armelor nucleare va rămâne exclusiv la Paris. Nu va exista o comandă comună.

Țara noastră este deja sub umbrela nucleară a NATO, ceea ce include și capacitatea nucleară a Franței (dar și a SUA și Marii Britanii).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰