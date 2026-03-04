Spania sfidează amenințările lui Trump. Sanchez: Nu războiului. Este naiv să ne supunem orbește americanilor

Spania a răspuns oficial miercuri amenințărilor președintelui SUA, după ce Donald Trump a avertizat că va opri comerțul cu Madridul, pentru că a criticat războiul din Iran și a refuzat să pună la dispoziția SUA bazele sale militare.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, singurul lider din UE care a îndrăznit să-l sfideze direct pe Donald Trump, a susținut miercuri dimineață o declarație de presă la sediul guvernului spaniol, în care a transmis că poziția Spaniei poate fi rezumată în două cuvinte: "Nu războiului".

Sanchez nu dă înapoi: În urmă cu 23 de ani, o altă administrație ne-a dus la război

Sanchez lasă de înțeles că nu dă înapoi în fața presiunilor lui Donald Trump și cere încetarea conflictului din Orientul Mijlociu "înainte să fie prea târziu". Şeful guvernului de la Madrid a amintit că războiul din Irak din 2003 "a dus la o lume mai nesigură și la o viață mai grea".

Articolul continuă după reclamă

"Poziția Spaniei este aceeași ca în cazul Ucrainei sau Gaza. Nu încălcării dreptului internațional care ne protejează pe toți. Nu rezolvării conflictelor cu bombe. Și nu repetării greșelilor din trecut. Nu războiului. Lumea a mai fost aici. În urmă cu 23 de ani, o altă administrație ne-a dus la război. Războiul din Irak a provocat o creștere drastică a terorismului, o gravă criză migratorie și economică. Acesta a fost cadoul trio-ului din Azore (n.r. liderii care au decis invazia Irakului în 2003, după o întâlnire avută în arhipelagul Azore): o lume mai nesigură și o viață mai grea" a transmis Sanchez.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Este prea devreme pentru a ști dacă războiul din Iran va avea consecințe similare", a spus el, dar s-a declarat convins că nu va produce o ordine internațională mai justă, salarii mai mari, servicii publice mai bune sau un mediu mai sănătos. "Pe scurt, poziția guvernului spaniol poate fi rezumată în două cuvinte: Nu războiului", a spus el.

Sanchez: A urma orbeşte și servil NU este o formă de leadership

Premierul spaniol a cerut ca SUA, Israelul și Iranul să înceteze ostilitățile "înainte să fie prea târziu" şi a subliniat că executivul spaniol respinge regimul ayatollahilor, dar în același timp respinge și războiul și susține soluțiile diplomatice. "Noi condamnăm regimul din Iran, care își reprimă și își ucide în mod brutal cetățenii, în special femeile, dar în același timp respingem acest conflict și cerem o soluție diplomatică și politică".

Sanchez a mai transmis că nu se teme de represalii pentru poziția Guvernului privind războiul din Iran. "Unii vor spune că este naiv. Naiv este să crezi că soluția este violența. Sau că a urma orbeşte și servil este o formă de leadership. Eu cred că această poziție nu este deloc naivă, ci coerentă și, prin urmare, nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și care contravine valorilor și intereselor noastre doar de teama unor represalii. Nu suntem singuri. Guvernul este acolo unde trebuie să fie: de partea valorilor Constituției, ale Uniunii Europene, ale Cartei ONU și ale păcii. Avem o încredere absolută în forța economică, instituțională și, aș spune, morală a țării noastre. Iar în momente ca acesta ne simțim mai mândri ca niciodată că suntem spanioli", a declarat el

"Spania este împotriva acestui dezastru. Este inacceptabil ca unii lideri să folosească ceaţa războiului pentru a-și ascunde eșecurile și pentru a umple buzunarele celor de fiecare dată sunt avantajați, cei care câștigă atunci când nu se construiesc spitale, ci rachete", a conchis Sanchez.

Trump a amenințat marţi seară că va opri cu comerţul cu Spania, după ce Madridul a interzis Statelor Unite să folosească bazele sale militare în cadrul operațiunii militare din Iran.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰