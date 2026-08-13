O explozie puternică a avut loc joi la o rafinărie din zona industrială a portului Rotterdam, una dintre cele mai importante regiuni chimice și petrochimice din lume. O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite în urma deflagraţiei.

Explozie la o rafinărie din portul Rotterdam. O persoană a murit, mai multe au fost rănite - Profimedia

Incidentul s-a produs la o rafinărie deținută de grupul elvețian Gunvor Energy Rotterdam, notează AFP. Potrivit companiei, un subcontractor efectua lucrări de întreținere într-o zonă destinată rezervoarelor când s-a produs explozia.

„În această dimineață, un subcontractant efectua lucrări de întreținere într-o incintă de rezervor și, în timpul acestor lucrări, a avut loc un incident”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Urmele deflagrației sunt vizibile pe unul dintre rezervoare, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență numeroase echipaje de ambulanță și un elicopter medical.

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Inspecția Muncii din Olanda a sosit la fața locului și a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei, compania declarând că cooperează pe deplin cu autoritățile, potrivit Mediafax.

Potrivit autorităților, această explozie nu pare să aibă legătură cu o altă avarie majoră înregistrată în această dimineață în portul Rotterdam, unde o pană de curent și un incendiu la o stație de transformare au afectat alte facilități industriale, inclusiv rafinăria Exxon.

Grupul multinațional Gunvor produce în unitatea din Rotterdam gaz petrolier lichefiat (GPL), benzină, motorină și kerosen, Europoort fiind una dintre cele mai mari zone industriale chimice și petrochimice din lume.