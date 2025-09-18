Ucraina a lansat noi atacuri cu drone asupra unor facilități petroliere din Rusia, lovind în noaptea de 18 septembrie una dintre cele mai mari rafinării din Bashkortostan și un combinat din Volgograd. Atacurile au provocat explozii și incendii puternice, la sute de kilometri distanță de linia frontului, potrivit autorităților locale și surselor citate de The Kyiv Independent.

Explozii masive la două combinate petroliere strategice din Rusia, după un atac cu drone ucrainene - Captură X

Dronele SBU au atacat combinatul Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, aflat la peste 1.300 de kilometri de frontul din Ucraina. Potrivit unei surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, dronele au vizat unitatea de procesare a țițeiului ELOU-AVT-4 din centrul rafinăriei, provocând o "explozie masivă", relatează publicaţia The Kyiv Independent.

Guvernatorul Radiy Khabirov a confirmat că două drone au lovit instalația și au declanșat un incendiu. Oficialul a precizat că nu au fost raportate victime. Imagini publicate pe canale locale de Telegram arată un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra rafinăriei.

Rafinăria din Volgograd, țintă separată a dronelor

În aceeași noapte, forțele pentru operațiuni speciale ale Ucrainei au anunțat un atac asupra rafinăriei de petrol din regiunea Volgograd, la aproximativ 450 de kilometri de linia frontului. Potrivit militarilor ucraineni, atacul a forțat rafinăria să-și suspende activitatea.

Rafinăria din Volgograd are un rol cheie în alimentarea armatei ruse și este cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal de Sud. Instalația procesează anual 15,7 milioane de tone de țiței, adică 5,6% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei.

Moscova susține că a doborât 43 de drone

Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea antiaeriană a interceptat 43 de drone ucrainene în noaptea de 18 septembrie, inclusiv 23 în regiunea Rostov, 11 în Volgograd, cinci în Kursk, trei în Crimeea și una în Belgorod. Autoritățile ruse nu au menționat însă nimic despre atacul din Bashkortostan. Informațiile nu au putut fi verificate independent de The Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au intensificat în ultimul an atacurile asupra industriei petroliere din Rusia, vizând în special rafinăriile. Kievul consideră aceste obiective drept ținte militare legitime, întrucât finanțează și alimentează războiul Moscovei. Atacurile repetate au dus la suspendarea temporară a unor instalații și au contribuit la criza de combustibil cu care se confruntă Rusia.

Denisa Gheorghe

