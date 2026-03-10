China sfidează taxele lui Trump: Exporturile au crescut cu aproape 22% la începutul lui 2026

Exporturile Chinei au înregistrat o creștere surprinzătoare la începutul anului 2026, depășind estimările analiștilor, în pofida tensiunilor comerciale globale și a taxelor vamale impuse de Statele Unite. Datele publicate de autoritățile vamale de la Beijing arată că atât exporturile, cât și importurile au avansat semnificativ în primele două luni ale anului, consolidând poziția Chinei în comerțul mondial, chiar dacă economia internă se confruntă cu provocări majore, precum criza din sectorul imobiliar și incertitudinile geopolitice.

Datele publicate de Agenția Vamală a Chinei depășesc așteptările analiștilor și creșterea de 6,6% a exporturilor în decembrie.

În perioada ianuarie-februarie 2026, importurile au crescut în ritm anual cu aproape 20% (față de un avans de 5,7% în decembrie), deși importurile Chinei din Statele Unite au scăzut în ritm anual cu aproape 27%. Analiștii previzionau o creștere de aproximativ 7% a exporturilor și de 6,3% a importurilor, potrivit Agerpres. Excedent comercial în primele două luni din acest an s-a situat la 213,6 miliarde de dolari.

China publică datele comerciale combinate pentru ianuarie și februarie pentru a evita distorsiunile cauzate de Anul Nou Lunar și vacanța de o săptămână care urmează.

Articolul continuă după reclamă

Probleme cu economia internă

Încetinirea economiei interne, pe fondul crizei din sectorul imobiliar, afectează evoluția celei de-a doua economii mondiale. Săptămâna trecută, liderii de la Beijing au anunțat un obiectiv de creștere a PIB-ului de 4,5% - 5% pentru acest an, cel mai redus începând din 1991.

Războiul din Orientul Mijlociu a sporit incertitudinile privind perspectivele comerciale și securitatea energetică a Chinei. Blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, un punct de tranzit cheie pentru o mare parte a comerțului global cu petrol și gaze, ar putea restricționa accesul Chinei la petrolul relativ ieftin din Iran și, de asemenea, ar afecta comerțul Beijingului cu țările din regiune.

Anul trecut, exporturile au crescut în ritm anual cu 5,5%, la aproximativ 3.800 miliarde de dolari, în timp ce importurile s-au menținut stabile, la aproximativ 2.600 miliarde de dolari, ceea ce a dus la un excedent comercial record, de 1.200 miliarde de dolari. În 2024, excedentul s-a apropiat de 1.000 miliarde de dolari.

În pofida tensiunilor globale și a disputelor comerciale cu partenerii majori, cum ar fi Statele Unite, creșterea comerțului Chinei s-a menținut la un nivel robust. Totuși, exporturile către SUA au scăzut cu 20% anul trecut, în timp ce importurile au înregistrat un declin de 14,6%.

Exportatorii chinezi s-au concentrat către alte piețe, pe fondul conflictului comercial cu Washingtonul, inclusiv Asia de Sud-Est, Africa, America Latină și Europa. Exporturile către Germania au crescut cu 10,5% anul trecut, la 118,3 miliarde de dolari, în timp ce importurile din Germania au scăzut cu 2,1%, la 92,8 miliarde de dolari.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰