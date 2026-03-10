Un rus, care a plecat să muncească în alt oraș, a avut parte de o surpriză neplăcută după ce s-a întors acasă, după trei ani. Omul uitase fereastra deschisă la apartament, iar în tot acest timp, casa i-a fost invadată.

Bărbatul din orașul rusesc Voruka a plecat să muncească în Siberia, timp de trei ani. La întoarcere acasă, omul a avut parte de o surpriză total neplăcută. Apartamentul său era invadat de zeci de porumbei, care i-au distrus casa în totalitate.

Rusul a postat un clip pe o rețea de socializare, iar acesta s-a viralizat. „Am plecat din Vorkuta acum trei ani. Ce s-ar fi putut întâmpla în perioada asta? M-am întors și e ca Dubaiul pentru porumbei! Cuiburi, pene, atâtea excremente încât ai putea turna un etaj nou. Se uită la mine ca și cum aș fi un chiriaș restant cu chiria. Nu sunt proprietarul, sunt invadatorul unui stat al porumbeilor”, povestește omul în clip, potrivit Komsomolskaia Pravda.

Renovarea, cât un apartament nou

Experții estimează că renovarea apartamentului și înlocuirea întregii mobile ar costa între 1,5 și 2 milioane de ruble, în jur de 100.000 - 110.000 de lei românești cam cât valorează locuința în prezent pe piața actuală.

Și chiar dacă termină de renovat, bărbatul trebuie să ia în calcul și o dezinfecție. Specialiștii spun că porumbeii sunt sensibili la diverse boli, inclusiv gripa aviară și psitacoza, așa că podeaua și pereții vor trebui tratați cu substanțe chimice speciale pentru a se asigura că nu rămân contaminanți.

„E mai ieftin să cumperi unul nou”, a sugerat cineva, în timp ce o altă persoană a glumit spunând că măcar porumbeii i-au dat materie pentru micul dejun depunând ouă în apartamentul său.

