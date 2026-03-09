Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Franţa: "Unii ar vrea să vadă Europa cum dispare. Aceştia ar trebui să îşi examineze propria slăbiciune"

Rezistenţa la "brutalizarea" lumii "se organizează aici, în Europa", în faţa ambiţiilor de putere ale Chinei şi Statelor Unite, a declarat luni ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 17:03
Franţa: "Unii ar vrea să vadă Europa cum dispare. Aceştia ar trebui să îşi examanieze propriile slăbiciuni" Franţa: "Unii ar vrea să vadă Europa cum dispare. Aceştia ar trebui să îşi examanieze propriile slăbiciuni" - Profimedia

"Totul pare să se întâmple ca şi cum o ciocnire majoră între China şi Statele Unite ar fi în cele din urmă inevitabilă, cu consecinţe foarte grave pentru restul lumii şi, prin urmare, pentru noi înşine", a avertizat el într-un discurs adresat ambasadorilor Uniunii Europene la Bruxelles, relatează Agerpres.

Confruntată cu acest risc, departe de a alege o tabără şi de a se "supune", Europa trebuie "să rămână fermă şi să ştie să spună nu", inclusiv Statelor Unite, atunci când acestea atacă "ceea ce îi este cel mai intim, democraţia sau integritatea sa teritorială", a subliniat ministrul francez.

Europa este, în multe privinţe, "o variabilă pe care unii ar prefera să o vadă dispărând", atât la Beijing, cât şi la Washington, a afirmat el.

Articolul continuă după reclamă

În Strategia Naţională de Securitate publicată în decembrie de Casa Albă, Europa este descrisă ca un continent "condamnat la dispariţie civilizaţională", a remarcat el.

"Cei care prevăd dispariţia civilizaţiei europene ar trebui să înceapă prin a-şi examina propria slăbiciune", a adăugat ministrul.

Barrot a vizat-o, fără a o numi, şi pe preşedinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen este acuzată de încălcarea politicii externe, un domeniu rezervat statelor membre sau serviciilor Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas.

El a reamintit că aceasta din urmă "conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii". În consecinţă, Comisia Europeană "trebuie să respecte cel mai strict" tratatele europene, a insistat el.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

franta statele unite china ministru
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Ştiri externe » Franţa: "Unii ar vrea să vadă Europa cum dispare. Aceştia ar trebui să îşi examineze propria slăbiciune"