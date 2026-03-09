Franţa: "Unii ar vrea să vadă Europa cum dispare. Aceştia ar trebui să îşi examineze propria slăbiciune"

Rezistenţa la "brutalizarea" lumii "se organizează aici, în Europa", în faţa ambiţiilor de putere ale Chinei şi Statelor Unite, a declarat luni ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

"Totul pare să se întâmple ca şi cum o ciocnire majoră între China şi Statele Unite ar fi în cele din urmă inevitabilă, cu consecinţe foarte grave pentru restul lumii şi, prin urmare, pentru noi înşine", a avertizat el într-un discurs adresat ambasadorilor Uniunii Europene la Bruxelles, relatează Agerpres.

Confruntată cu acest risc, departe de a alege o tabără şi de a se "supune", Europa trebuie "să rămână fermă şi să ştie să spună nu", inclusiv Statelor Unite, atunci când acestea atacă "ceea ce îi este cel mai intim, democraţia sau integritatea sa teritorială", a subliniat ministrul francez.

Europa este, în multe privinţe, "o variabilă pe care unii ar prefera să o vadă dispărând", atât la Beijing, cât şi la Washington, a afirmat el.

În Strategia Naţională de Securitate publicată în decembrie de Casa Albă, Europa este descrisă ca un continent "condamnat la dispariţie civilizaţională", a remarcat el.

"Cei care prevăd dispariţia civilizaţiei europene ar trebui să înceapă prin a-şi examina propria slăbiciune", a adăugat ministrul.

Barrot a vizat-o, fără a o numi, şi pe preşedinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen este acuzată de încălcarea politicii externe, un domeniu rezervat statelor membre sau serviciilor Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas.

El a reamintit că aceasta din urmă "conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii". În consecinţă, Comisia Europeană "trebuie să respecte cel mai strict" tratatele europene, a insistat el.

