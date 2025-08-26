Expulzarea în masă a migranţilor, planul partidului Reform UK dacă ajunge la putere

Liderul partidului britanic anti-migraţie, Nigel Farage, a anunţat un plan de abrogare a legilor privind drepturile omului, care să permită deportările în masă a solicitanţilor de azil, acţiune despre care a spus că este necesară pentru a preveni "tulburările civile majore". Partidul Reform UK, care este lider în sondajele de opinie naţionale, va scoate Marea Britanie de la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), va abroga Legea privind drepturile omului şi va anula alte tratate internaţionale care au fost folosite pentru a bloca deportarea forţată a solicitanţilor de azil, potrivit Agerpres, care citează BBC.

Liderul formaţiunii Reform UK, Nigel Farage, este cunoscut pentru campania sa intensă în favoarea Brexitului. Acum i-a luat în vizor pe migranţi.

"Nu suntem departe de tulburări sociale majore. Aceasta este o invazie, întrucât aceşti bărbaţi tineri pătrund ilegal în ţara noastră", a avertizat Nigel Farage, la o conferinţă de presă.

Reacţia lui Farage vine pe fondul protestelor susţinute din ultimele săptămâni în faţa hotelurilor unde sunt găzduiţi solicitanţi de azil, proteste legate de îngrijorările ce privesc siguranţa publică după ce unii migranţi au fost acuzaţi de agresiuni sexuale.

Articolul continuă după reclamă

Sondajele de opinie arată că imigraţia a devenit principala preocupare a alegătorilor britanici, în urma economiei. Partidul Reform UK, care are numai patru membri în parlament, dar conduce în toate sondajele privind intenţiile de vot, pune o presiune tot mai mare asupra premierului laburist Keir Starmer pentru a aborda această problemă.

Regatul Unit a primit anul trecut un număr record de 108.100 de solicitanţi de azil, cu circa 20% mai mulţi decât în anul anterior. Majoritatea migranţilor provin din Pakistan, Afganistan, Iran şi Bangladesh. Tot mai mulţi migranţi clandestini debarcă în Regatul Unit după ce traversează Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni de mici dimensiuni. Planul prezentat de Farage preconizează expulzarea a circa 600.000 de migranţi.

