Viceprim-ministrul Marii Britanii, întâlnire cu JD Vance pe fondul ameninţărilor cu privire la Groenlanda

Viceprim-ministrul britanic David Lammy călătoreşte miercuri în Statele Unite pentru a se întâlni cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe fondul preocupărilor în creştere la nivel european cu privire la ameninţările liderului american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, chiar şi prin forţă, scrie EFE.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 16:48
Viceprim-ministrul Marii Britanii, David Lammy. 6 ianuarie 2026 - ProfiMedia

Într-un comunicat de presă, guvernul britanic a informat că Lammy, care este atât viceprim-ministru, cât şi secretar al justiţiei, va participa la un eveniment la Mount Vernon, fosta reşedinţă a preşedintelui George Washington, în cadrul evenimentelor din 2026 care marchează 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a SUA.

Politicianul britanic speră să discute cu Vance despre eforturile de pace din Ucraina, după ce marţi Regatul Unit şi Franţa au anunţat că sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina dacă se ajunge la un plan de pace cu Rusia.

În timpul vizitei sale de două zile în Statele Unite, Lammy va sublinia caracterul solid al relaţiei speciale dintre Regatul Unit şi SUA, care garantează pacea şi stabilitatea la nivel mondial, a adăugat guvernul britanic.

Totuşi, această relaţie specială ar putea fi acum pusă în pericol de voinţa SUA de a acţiona în interes propriu în afara NATO, aşa cum devine evident atât în Ucraina, cât şi în Groenlanda, comentează EFE.

Marţi, guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat suveranitatea Groenlandei într-o declaraţie comună în care au descris securitatea arctică drept o prioritate pentru Europa. 

