Fabian, băiatul de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis

Tragedie fără margini pentru o familie din nordul Germaniei. Trupul neînsufleţit al unui băieţel de opt ani, dat dispărut şi căutat de mai multe zile de autorităţi a fost descoperit într-o pădure din apropiere de Gustrow. Anchetatorii cred că minorul ar fi fost victima unei crime.

Timp de mai multe zile, echipele de intervenție au căutat fără încetare băiețelul de 8 ani dispărut în landul Mecklenburg-Pomerania. Liniștea localității Klein Upahl a fost spulberată marți, când un trecător a descoperit trupul unui copil într-o zonă împădurită, la sud de orașul Gustrow. Deși toate semnele indică faptul că este vorba despre Fabian, anchetatorii au precizat că o expertiză medico-legală va stabili identitatea cu exactitate.

"În acest moment, pe baza cercetărilor preliminare, suntem nevoiţi să presupunem că este vorba despre băiețelul de 8 ani din Gustrow, dispărut de vineri", au transmis Parchetul din Rostock și poliția într-un comunicat.

Zona a fost împânzită de polițiști și echipe criminalistice. Anchetatorii au declarat că există suspiciuni clare că băiatul a fost victima unei crime. "Potrivit stadiului actual al anchetei, putem presupune că o altă persoană este responsabilă pentru moartea copilului", au precizat autoritățile, conform Blue News.

Băieţelul de 8 ani ar fi fost ucis

Fabian dispăruse vineri, după ce rămăsese singur acasă. Copilul, elev de școală primară, nu s-a mai întors acasă la ora stabilită, iar mama sa a alertat poliția în jurul orei 20:30. Inițial, s-a crezut că băiatul a vrut să meargă la tatăl său, care locuiește în apropiere.

Câinii de urmă au reușit să identifice urmele copilului până la stația de autobuz din Gustrow, iar apoi până în zona Zehna, unde trăiește tatăl său. Traseul s-a pierdut însă în apropierea unei păduri.

Zeci de echipe de intervenție, peste 200 de polițiști, câini de urmă, drone, elicoptere și bărci, au fost implicate în operațiunea de căutare. "A fost ca și cum am fi căutat un ac în carul cu fân", a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Descoperirea macabră

Trupul copilului a fost găsit marți dimineață de un trecător într-o pădure din Klein Upahl, la sud-vest de Gustrow. Zona a fost imediat izolată, iar la fața locului au fost aduși câini special antrenați pentru investigarea locului crimei.

Deocamdată, nu este clar cum a ajuns copilul în pădure și de ce nu avea telefonul mobil asupra sa. "Suntem abia la începutul anchetei", a spus Harald Nowack, purtătorul de cuvânt al Parchetului din Rostock, pentru agenția DPA.

După dispariția copilului, mama acestuia a lansat un apel video sfâșietor: "Mama vrea doar să te întorci acasă", a spus femeia printre lacrimi. Acum, ea și tatăl copilului sunt sprijiniți de psihologi și personal medical specializat.

"Oamenii din Gustrow sunt îngroziți, șocați și profund îndurerați. Gândurile noastre se îndreaptă către familie. Mulțumesc echipelor de intervenție și tuturor celor care au ajutat în căutări. Acum trebuie să fim uniți", a declarat primarul orașului Gustrow, Sascha Zimmermann.

