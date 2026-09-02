Face 500 € în 2 ore cu o meserie de care mulţi se feresc. Cu banii câştigaţi şi-a cumpărat o casă

Un britanic în vârstă de 31 de ani din Essex a reușit să transforme o meserie neobișnuită într-o sursă importantă de venit.

Acesta se ocupă de curățarea mormintelor din mai 2023, iar banii câștigați l-au ajutat să își cumpere prima casă pentru familie la sfârșitul anului 2024.

Shaun Tookey lucrează în continuare ca tăietor de lemne, însă curățarea mormintelor îi aduce un venit suplimentar. Pentru un mormânt are nevoie de până la două ore și poate curăța între două și patru morminte pe zi. Prețul unei lucrări pornește de la aproximativ 178 de euro și poate ajunge până la 535 de euro, în funcție de cât de complexă este lucrarea.

În puțin peste un an, britanicul a curățat mai mult de 300 de morminte. Serviciile sale includ curățarea în profunzime a monumentelor funerare, vopsirea literelor și așezarea pietrișului decorativ în jurul mormântului.

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Ideea i-a venit inițial pentru a câștiga niște bani în plus, însă veniturile obținute l-au ajutat să strângă suficienți bani pentru a cumpăra o casă pentru familia sa.

Cum își găsește clienții

Cei mai mulți clienți ajung la el prin intermediul rețelelor sociale. Tookey publică fotografii și videoclipuri cu mormintele înainte și după curățare. Munca sa a atras atenția utilizatorilor de TikTok și Facebook, iar recomandările familiilor mulțumite l-au ajutat să își dezvolte afacerea.

Dincolo de câștigul financiar, britanicul spune că această activitate are și o latură emoțională importantă. Pentru el, este o modalitate de a ajuta familiile care nu știu cum să îngrijească mormintele celor dragi, scrie Blic.